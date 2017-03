Her er den nye YouTube-tjeneste: Går efter tv-seerne med streamede tv-kanaler

Verdens mest populære videotjeneste, YouTube, er klar med live tv-kanaler til folk uden tv-pakke.

Verdens mest populære videotjeneste, YouTube, kommer med noget så gammeldags som live tv-kanaler til folk uden tv-pakke.YouTube lancerer en ny streaming-tjeneste uafhængig af resten af YouTube-forretningen kaldet YouTube TV.Tjenesten er en streaming tv-tjeneste, der tillader amerikanere at streame live tv fra flere af de største udbydere via forskellige kanaler og blande det med brugerindhold fra YouTubes mange YouTubere.Målet er at tiltrække yngre generationer med nyheder, film og tv-programmer, siger YouTube-chef Susan Wojcicki ifølge AFP.For 35 dollars får amerikanerne flere forskellige livestreams med indhold fra ABC, CBS, FOX og NBC, de fire største tv-udbydere i USA, som kan ses på tre enheder på samme tid fordelt på seks konti.Tjenesten tilpasses de enkelte brugeres smag og behag og blandes med indhold fra blandt andet YouTube Red, YouTubes egen betalingstjeneste. Du kan også planlægge optagelser af dine yndlingsprogrammer.Tjenesten bliver tilgængelig i løbet af de næste måneder i USA, men YouTube fortæller, at en international udrulning kan og vil ske andre steder i verden.YouTube TV er det seneste forsøg på at fange de unge, som i stigende grad fravælger de almindelige tv-pakker, som i USA ofte kræver lange bindingsperioder.Også herhjemme ser vi den samme udvikling, hvor specielt unge fravælger en samlet tv-pakke og vælger særskilte streamingtjenester - enten på grund af tilgængeligheden eller på grund af prisen.I gennemsnit så danskerne 15 minutter mindre flow-tv om dagen i 2016 end i 2015.Selv den dyreste TV2 Play-pakke er billigere end den billigste løsning fra YouSee, hvis du kun ser TV2, og DR TV er allerede betalt under licensen.Telia har også en rent online-baseret tv-streamingtjeneste, Telia TV, hvor du via iPad, Apple TV, Chromecast eller din smartphone kan se live-TV fra Telias TV-pakke.Også Boxer har Boxer Play, der ligesom YouSee tillader live-streaming af flow-tv til smartphones og andre enheder. Det kræver dog, at du har et almindeligt tv-abonnement hos udbyderen.