Kampen om at have det kraftigste grafikkort intensiveres: Nvidia og AMD i hård kamp

Chip-producenten Nvidia har præsenteret Geforce GTX 1080ti til de mest krævende brugere kun få måneder før AMD's Vega-kort lanceres.

Annonce:



Annonce:

En oversigt fra Nvidia over den forbedrede ydeevne i forskellige spil.

Nvidia har i dag tre af de kraftigste grafikkort på markedet: Titan X, Geforce TX 1080 og Geforce GTX 1070.Der går dog ikke længe, før AMD ånder Nvidia i nakken med sine kommende Vega-kort.Nvidia har dog netop lanceret Geforce GTX 1080ti . 1080ti er bygget på den samme GP102-processor, som du finder i Titan X-kortet, men til en lavere pris end Titan X-kortet.1080ti kommer udstyret med 3584 CUDA cores, 224 texture enheder og er udstyret med 11gbps/GGD5X RAM.Rent ydeevnemæssigt placerer målinger fra Nvidia 1080ti kortet som værende bedre end Titan X (Pascal) om end med en smule mindre hukommelse.Kortet vil være 35 procent bedre end sin navnebror, GTX 1080, men med et mindre strømforbrug.1080ti er til de krævende brugere, heriblandt gamere, der vil spille spil med de grafiske indstillinger på maks, 2.560 x 1.440 pixel opløsning og 144Hz-skærm eller sågar 4K/60Hz.Ifølge Nvidia vil nogle spil opleve op imod 40 procent bedre performance end med et Geforce GTX 1080-kort.Har du kun en skærm med en opløsning på 1.920 x 1.080 pixels, er der dog kun lille grund til at investere i et 1080ti-kort, når det udkommer om to uger.Det mest interessante er prisen. Titan X (Pascal) koster 1.200 dollar fra Nvidia selv, men det nye 1080ti bliver sat til salg via de almindelige kortproducenter, Asus, EVGA, Gigabyte, MSI og andre.Den vejledende pris ender på 699 dollars - den samme pris som Geforce GTX 1080 (Founders Edition) kostede ved lancering.Samtidig falder den vejledende pris på 1080-kortet med 100 dollars.