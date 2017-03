Lækkede billeder og videoer: Her er den nye Samsung Galaxy S8

Først den 29 marts lancerer Samsung sin kommende Galaxy S8-telefon, men efter et nyt læk ved vi helt præcis, hvordan telefonen kommer til at se ud.

Foto: Evan Blass, Twitter.

Årets mest ventede smartphone ud over iPhone 8 er uden tvivl Samsungs Galaxy S8, og som altid har det været svært for Samsung at stoppe diverse læk af detaljer om telefonen.Senest har Evan Blass, en af de mest kendte og berygtede skribenter inden for lækkede informationer om smartphones, fremvist et sidste, endegyldigt billede af Samsung S8.Via Twitter viser Evan Blass fronten af S8, hvor man tydeligt kan se både telefonens buede kanter og fronten uden knapper, der næsten kun består af skærmen.I forbindelse med weekendens Mobile World Congress-messe i Barcelona annoncerede Samsung lanceringsdatoen for Galaxy S8, hvilket bliver d. 29 marts ved to events i New York og London.Ud over det seneste billede af telefonen, der giver os det klareste billede af telefonen, har Samsung også været ramt af andre lækager.Blandt andet har MobileFun delt en video af, hvad der angiveligt er en tændt Samsung S8.I videoen kan du tydeligt se skærmens buede kanter og telefonens nye software-baserede navigationsknapper. Samsung har eller tidligere sværget til hardwareknapper.I en anden video fra det kinesiske sociale medie Weibo kan du se telefonen fra alle vinkler.En vigtig lille detalje er telefonens minijack-port. Både HTC og Apple har ellers droppet porten til fordel for digital lyd via USB C eller lightningport.Ligeledes har Techno Buffalo fået fat på, hvad der angiveligt er S8's specifikationer . Kort forinden havde Evan Blass også afsløret et specifikationsblad på Galaxy S8+, en model med en 6,2 tommer stor skærm, men ellers identisk hardware.