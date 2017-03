It-afdelingen må slippe kontrollen: IoT gør det umuligt at styre it fra centralt sted

Klumme:Den enorme vækst i nye applikationer og opkoblede digitale enheder, som virksomheder i stigende grad benytter, gør det umuligt at centralisere it et enkelt sted i organisationen. Derfor må de it-ansvarlige opgive drømmen om kontrol.

Siden de første it-afdelinger blev oprettet, har de it-ansvarlige set det som deres fornemste opgave at sikre, at virksomhedens it-løsninger ikke spreder sig i flere forskellige retninger.Sikkerhed og konsistens har været de altoverskyggende nøgleord for alt for mange it-afdelinger, der har gjort alt for ikke at miste kontrollen.Med tiden er jagten på kontrol dog endt med at blive en stressfaktor for it-afdelingen, samtidig med at det har sat unødvendige begrænsninger for medarbejderne og fastlåst virksomheden.I løbet af de seneste år har den enorme vækst i nye enheder koblet til nettet været med til at forandre vilkårene for it. I en ny undersøgelse, som vi har fået foretaget, angiver seks ud af ti virksomhedsledere i Danmark, at der er sket en decentralisering af it, hvor ansvaret for teknologi er overgået fra it-afdelingen til forretningen.Denne tendens ser kun ud til at fortsætte i takt med, at virksomheder forventer, at deres medarbejdere skal håndtere endnu mere data og flere enheder i fremtiden.Faktum er, at vi med Internet of Things-gennembruddet vil opleve en informationseksplosion, som betyder, at it-afdelingerne bliver nødt til at redefinere deres rolle helt fra bunden.It-afdelingen vil ikke længere være en central støtteenhed, som konsoliderer applikationer og systemer, men vil snarere fungere som et underlæggende fundament for virksomhedens kerneforretning.Med andre ord skal it-afdelingen for alvor til at give slip på kontrollen.I en fremtid, hvor noget af det vigtigste vil være den digitale tillid mellem virksomheder, kunder og forbrugere, er det nødvendigt, at organisationer kan håndtere information på en ensartet og sikker måde.Samtidig skal denne proces være fleksibel nok til, at den ikke begrænser medarbejdernes innovation. En moderne it-afdeling skal altså kunne skabe værdi for både forbrugeren og brugerenHvordan opnår man så det? Det er faktisk overraskende simpelt.Det kræver "bare", at man som det første sørger for at forstå virksomhedens kunder og identificerer deres behov. Dernæst handler det om at analysere de eksisterende love, regler, risici og udfordringer.På den baggrund skulle det gerne fremstå klart, hvilke løsninger og leverandører virksomheden har behov for.Ved at implementere virtuelle politikker og et sikkerhedslag på tværs af hele arkitekturen kan it-ansvarlige give medarbejderne friheden til at benytte sig af alle typer af enheder, uden at det er nødvendigt, at it-afdelingen bruger ressourcer på at kontrollere den daglige brug af dem.Det er blandt andet muligt gennem hybride cloudløsninger, som kontrollerer identiteten af brugeren og automatiserer al teknikken i de enkelte applikationer.På den måde kan de it-ansvarlige sætte regler for, hvornår, hvor, hvordan og hvem der skal have adgang til data, og hvad der kan gøres med det - uden at de ansatte selv behøver forstå teknologien bag.Den type model giver medarbejderne mulighed for at fokusere på forretningen og it-afdelingen ro til at arbejde i fred.