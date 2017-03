Danske it-firmaer investerer i nye ideer - men er sløve til at passe på patenter og varemærker

Klumme: Danmark er en innovativ nation, og vi har et ansvar for at beskytte vores idéer og løsninger. Især den danske it- og elektronikbranche er ramt af piratkopiering og er sløve til at overvåge deres produkter.

Jeg læste for nylig hos amerikanske Bloomberg, at vi i Norden er nogle af verdens mest innovative nationer.Danmark, Sverige og Finland ligger alle i Top 10 af Bloomberg 2017 Innovation Index, som er lavet på baggrund af faktorer såsom investering i forskning og udvikling.Der har den seneste tid været en hel del debat om, hvorvidt patenter hæmmer vækst i virksomheder, eller om de er grobund for den.I mit arbejde er jeg selvfølgelig fortaler for, at patenter er et fundament for vores innovation her i Danmark.Jeg anerkender, at det kan give ressourcemæssige udfordringer for mindre virksomheder, men jeg mener dog, at vi i Danmark har langt større gavn end besvær af patenter og en ordning som den fælles europæiske domstol, netop fordi vi er så meget på forkant, når det kommer til innovation.Hvert år udgiver vi et Innovationsbarometer sammen med Analyse Danmark, som tager temperaturen på innovationen hos produktionsvirksomheder. Tallene fra 2017 er netop blevet offentliggjort og viser, at halvdelen af danske virksomheder forventer at investere mere i forskning og udvikling i 2017 i forhold til 2016.Vi skal naturligvis sikre, at afkastet af de investeringer ryger i de rigtige kasser.Jeg mener, at den del af dansk erhvervsliv, der fortsat kan forny deres produktionsteknologi, står stærkest over for fremtidens udfordringer fra de store markeder omkring os - uanset hvordan det politiske lederskab måtte ændre betingelserne i for eksempel England og USA i den kommende tid.Jeg kan også mærke det på mine kunder. Vi går lysere tider i møde, og det tror jeg, der er flere grunde til:For det første er den økonomiske krise afblæst - det giver optimisme i de fleste forretningerFor det andet oplever danske produktionsvirksomheder en stigende strukturændring, som giver dem nye ekspansionsmuligheder globaltFor det tredje er muligheden for enklere patentbeskyttelse i Europa rykket nærmere.Det vil utvivlsom stille nogle nye krav til danske virksomheder, når patentdomstolen træder i kraft.Det er ikke substansløst, når små virksomheder mener, at de må afsætte nye ressourcer i forbindelse med implementeringerne. Men det skal ikke nødvendigvis ses som bare endnu en udgiftspost.Det skal ses som en sikring af, at det er os selv, der høster frugten af vores hårde arbejde. Og det er især relevant for it-branchen.Analyse Danmarks innovationsbarometer afslørede, at 1 ud af 4 af de adspurgte har oplevet, at deres varemærker og/eller patenter er blevet krænket over de seneste 12 måneder.Det gælder navnlig virksomheder inden for computere og elektrisk udstyr (38 procent).Tallene peger samtidig på en udbredt mangel på overvågningssystemer blandt producenter af it og elektronisk udstyr (henholdsvis 75 procent og 63 procent uden overvågning).Det er efter min mening nogle bekymrende høje tal, og det får altså konsekvenser i de kommende år.For virksomheder, der ikke er så privilegerede at have deres egen juridiske afdeling, kan det virke uoverskueligt at skulle gå rettens vej for at sikre, at virksomhedens hårde arbejde ikke bare bliver kopieret af andre.Det er ikke uden årsag. Hvis man ikke lige umiddelbart taler flydende kancelli og har styr på, hvordan de respektive retssystemer interagerer, mister man hurtigt pusten bare ved tanken.Men det er netop her, at den fælles europæiske patentdomstol kommer til sin ret. Den kan nemlig gøre processen væsentligt mere overskuelig og langt mindre kafkask.Det vil unægtelig være nemmere for de små og mellemstore virksomheder kun at skulle forholde sig til en enkelt instans, i stedet for et sandt virvar af domstole.Så kære it- og elektronikbranche, få nu styr på IP-rettigheder og patenter og få iværksat en overvågning.Vi hører til blandt Europas elite, når det kommer til gode idéer og innovative løsninger. Derfor er det også tvingende nødvendigt, at vi beskytter vores immaterielle rettigheder.Det nytter ikke noget, at vi lægger os i selen for at være blandt de bedste, hvis andre løber med hæder, ære og profit.