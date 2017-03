It-afdelingen får central rolle i den fjerde industrielle revolution - hvem skal ellers sørge for datastrømmene?

Klumme: IoT og Machine Learning vil ændre vores verden. Det er afgørende at komme i gang nu, eksperimentere med data og forretningsmodeller og skaffe sig den første strøm af sensordata. Datastrømmene er jernbanesporene i den fjerde industrielle revolution.

En app som MobilePay er det rene guld, hvis man vil forstå danskernes privatøkonomi. De enorme datastrømme, når milliarder triller rundt i sådan en app, giver mulighed for at skabe en dyb indsigt i kundernes økonomiske bevægelsesmønstre, og indsigten kan man bruge til at positionere nye services og skabe nye markeder.Og data fortæller vel at mærke om vores faktiske handlinger og ikke hvad vi siger, vi gør, når nogen spørger.I min optik kan initiativer som MobilePay køre uden økonomisk overskud og alligevel være en succes, for værdien ligger i den potentielle kundeindsigt og kontrol - ikke nødvendigvis i en kortsigtet operationel gevinst.Med andre ord er den et glimrende eksempel på de nye forretningsmæssige muligheder, som datastrømmene giver, når de bliver parret med business analytics og på længere sigt kunstig intelligens.Jernbaneskinnerne var for år tilbage helt afgørende for udbredelsen af den industrielle revolution.På samme måde bliver etableringen af store datastrømme fra eksempelvis sensorer til jernbanesporene i den revolution, som vi står over for lige nu.Det er derfor, vi taler om the Internet of Things (IoT) og "det fysiske internet".Kombinationen af datastrømme og evnen til at analysere og behandle disse data lynhurtigt er kernen i den fjerde industrielle revolution.Ligesom MobilePay giver et stort og komplekst billede af det økonomiske kredsløb, som når langt udover de normale pengestrømme mellem virksomhed til forbruger, giver sensorer i ethvert produkt det komplekse billede af produktets faktiske anvendelse.De fysiske ting fortæller den sammensatte og reelle historie om produktet i mødet med brugeren, og den indsigt har potentialet til at ændre alt.Millioner af selvkørende biler vil lære af hinanden, og det skaber en voldsomt acceleret læringskurve for disse biler.Nye menneskelige køreaspiranter, som er ved at tage kørekort, kan have lidt sværere ved at tage imod andres erfaringer.Det er et meget godt billede på den eksponentielle udvikling, som berettiger til, at vi overhovedet taler om revolution.Indsigten fra strømmende data kan føre til ny kundeservice, nye serviceydelser, nye produkter, nye forretningsmodeller og til faktabaserede beslutninger.Kombinationen med AI eller Machine Learning åbner for intelligent respons her-og-nu, og på en række områder er det revolutionerende, at "tingene" reagerer på mennesker i situationen.Dette scenarie har meget vide perspektiver, og vi har kun lige set det første sæt af gode cases, der kombinerer det fysiske internet med Machine Learning.Set helt overordnet har it og digitalisering indtil nu fokuseret på virksomhedens egen banehalvdel: Beslutninger, supply chain, produktion, medarbejdere, styring, distribution og markedsføring.Den it-støttede kæde er stort set stoppet, når et produkt er langet over disken, og en tjenesteydelse er leveret.Det fysiske internet og mere forbundne forbrugere åbner for en ny dimension - nemlig data om, hvordan produktet ret faktisk bruges, og hvad det leverer.Vi kan designe og videreudvikle ud fra modtagernes og brugernes faktiske perspektiv, og vi behøver ikke at spørge dem med fare for en vis bias.I stedet får vi viden direkte og online - ganske vist i form af en enorm og kompleks datastrøm - om, hvordan vores ydelse og produkter er i spil i det virkelige liv.Det kan være et langt stærkere læringsmedie end at lytte til de sociale medier, og det er langt stærkere end at undersøge et lille udsnit af målgruppen kvantitativt og kvalitativt.Hvordan man kommer i gang?Ja, det er i hvert fald et klogt første skridt overhovedet at koble en af de stadig billigere sensorer op til at levere datastrøm.Det er også vigtigt at lægge skinnerne i serverrummet til nye, hurtige og effektive analyser af datastrømmen.It-afdelingen får givetvis et stort ansvar for at tegne og lægge de jernbaneskinner, som bliver en vigtig del af forretningsmodellen i så godt som alle industrier i de kommende år.Toget kører, og det er nu, Danmark og danske virksomheder skal forlade trinbrættet.