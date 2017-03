Ny CIO i COWI - erfaren dansk it-topchef får ansvaret for 120 it-folk

COWI har netop ansat en ny CIO, efter at den tidligere it-topchef skiftede til Sitecore.

Rådgivningsvirksomheden COWI har netop fået en ny CIO.Det er Jerrik Bagger Sørensen, der nu indtager den vigtige it-post i COWI. Han er tiltrådt som CIO den 1. marts.Det fremgår af en opdatering på hans egen LinkedIn-profil:"Efter næsten 10 - FANTASTISKE - år hos NNE A/S har jeg sluttet mig til COWI som CIO," skriver han til sit netværk.Jerrik Bagger Sørensen har været vice precident og CIO i NNE siden 2007, og før det var han i knap tre år administrerende direktør hos Apple-forhandleren Humac.Tidligere i karrieren har han også været hos både Capgemini og Atea, fremgår det af hans LinkedIn-profil.Her takker han sine nu tidligere kolleger hos NNE for en fantastisk tid og skriver samtidig om det nye job:"Samtidig ser jeg frem til at møde mine nye kolleger og til nye oplevelser og eventyr i COWI."Den nu tidligere COWI-CIO, Claus Hagen Nielsen, der blev kåret som Årets CIO i Danmark i 2014 , meldte i efteråret ud, at han skulle være CIO i Sitecore Corporation.Han oplyste dog samtidig, at han ville blive hos COWI frem til den 31. januar 2017, før skiftet til Sitecore var en realitet.Sitecore udvikler CMS-systemer og software til webløsninger og er en af de mest succesfulde danske it-virksomheder i de seneste 10 år.Da COWI søgte efter den nye CIO, kunne man i jobopslaget blandt andet læse, at CIO'en får ansvaret for en it-organisation med 120 medarbejdere fordelt på 10 lande."COWI A/S leder efter en talentfuld, forretningsorienteret og erfaren CIO, der skal lede og udvikle COWI's it-organisation og it-services og understøtte forretningens behov på globalt plan.""Samtidig skal CIO'en have gode økonomiske kompetencer for at kunne få mest muligt ud af it-investeringerne og være i stand til meget til meget klart og tydeligt at monitorere it-omkostningerne i COWI," lød det i jobopslaget.