Uber ramt af møgsag på møgsag: Så slemt står det til for Uber lige nu

Uber er ude i sin måske største pr-krise nogensinde. Her er alle de møgsager, som virksomheden i øjeblikket kæmper med.

Den amerikanske kørselsapp Uber er i øjeblikket ramt af sin måske største pr-krise nogensinde, og det siger en del, når vi taler om Uber.En virksomhed, der har været involveret i adskillige kontroversielle sager og konsekvent har udfordret love og regler over hele kloden.Men gennem de seneste uger er det som om, at Ubers image-problemer er kulmineret.Det er sket efter, at virksomheden i løbet af kort tid er blevet ramt af den ene møgsag efter den anden.Hele missæren tog fart for få uger siden, da den tidligere Uber-ingeniør Susan J. Fowler skabte røre i Silicon Valley med et blogindlæg om sit "meget, meget mærkelige år hos Uber" Her fortæller hun om sin tid som ingeniør hos Uber, hvor hun angiveligt oplevede et dårligt arbejdsmiljø, der var præget af både sexisme og sex-chikane.På sin første arbejdsdag oplevede hun, at chefen skrev upassende beskeder med slet skjulte seksuelle tilnærmelser til hende, og ifølge Susan J. Fowler tog Ubers HR-afdeling ikke hendes klager alvorligt.Efterfølgende har amerikanske medier oprullet en stribe sager, der ifølge New York Times viser, at Uber lider under et arbejdsmiljø, der er præget af en aggressiv og grænseløs adfærd.Avisen beskriver blandt en episode, hvor en chef befamler en kvindelig ansats bryster under en firma-udflugt til Las Vegas.Men New York Times blotlægger også en hændelse med en chef, der chikanerer en ansat med homofobiske ytringer og en anden episode, hvor en chef truer med at banke en underordnet med et baseball-bat.Ubers stifter Travis Kalanick her efterfølgende sagt, at han tager sagerne yderst alvorligt og den opførsel, som Susan J. Fowler beskriver, er ifølge Kalanick i strid mod alt, hvad Uber står for.Ifølge New York Times gjorde han på et møde hos Uber det klart, at han vil gøre alt, hvad han kan for at komme til bunds i sagen.Derudover har Uber hyret den tidligere amerikanske justitsminister Eric Holden til at foretage en intern undersøgelse af arbejdsmiljøet.Efterfølgende har Uber ifølge tech-mediet Recode desuden valgt at tage afsked med Amit Singhal, der var senior vice president for Ubers ingeniør-afdeling,-Den afsked skyldes, at han angiveligt har dækket over årsagen til at han få år tidligere forlod sit job hos Google, hvor han ifølge Recode i flere tilfælde var blevet beskyldt for sexchikane.Samtidig er Uber ramt af en anden skandale, hvor en ansat hos Uber nu er beskyldt for at have taget fortrolige og forretningskritiske oplysninger med fra sin tidligere arbejdsgiver, Google.Det er Googles division for selvkørende biler, Waymo, der i et blogindlæg oplyser, at virksomheden tager retslige skridt mod Uber og det Uber-ejede selskab Otto.Ifølge Googles anklager har virksomheden på ulovlig vis fået adgang til forretningshemmeligheder om Googles selvkørende teknologi.Google hævder, at den tidligere Google-ansatte Anthony Levandowski, før han forlod Google til fordel for Otto, downloadede 14.000 fortrolige dokumenter, der indeholder designet til den såkaldte LiDAR-teknologi, der er en væsentligt komponent i Googles selvkørende biler.Otto, der udvikler selvkørende lastbiler, blev efterfølgende opkøbt af Uber for knap fem milliarder kroner. En væsentligt årsag til, at Uber opkøbte Otto, var angiveligt, at virksomheden var i besiddelse en velfungerende LiDAR-teknologi.I kølvandet på den amerikanske præsident Donald Trumps kontroversielle indrejseforbud blev en del af vreden rettet mod Uber, da mange Uber-kunder ikke mente, at virksomheden var markant nok i kritikken af præsident Trumps forbud.Samtidig kritiserede mange Uber for ikke at bakke op om en række taxa-chaufføreres strejke ved JFK Lufthavnen i New York i protest mod indrejseforbuddet.Mange mente tværtimod, at Uber forsøgte at sabotere strejken, da virksomheden valgte sænke priserne i og omkring lufthavnen i den pågældende periode.Her efter spredte #deleteuber sig som en steppebrand på sociale medier. Efterfølgende valgte Ubers stifter Travis Kalanick at skærpe kritikken af Trump samtidig med, at han trak sig fra et særligt økonomisk råd bestående af erhvervsledere, som præsident Donald Trump havde nedsat.Ikke desto mindre tyder meget på, at #deleuber-kampagnen har haft en effekt. Eksempelvis har vi set, at Ubers amerikanske konkurrent Lyft i den efterfølgende periode stormede frem på listen over de mest populære apps i Apples amerikanske App Store.Den seneste kontroversielle hændelse indtraf tirsdag aften, da det amerikanske medie Bloomberg offentliggjorde en videooptagelse af en Uber-chauffør, der ved et tilfælde havde Uber-bossen Travis Kalanick som passager.Turen ender i en ophedet diskussion mellem Travis Kalanick og chaufføren, den 37-årige Fawzi Kamel, der anklager Kalanick for at være skyld i at mange chauffører oplever en faldende indtjening.Da Travis Kalanick forlader bilen er det med følgende svada rettet mod chaufføren:"Ved du hvad... nogle mennesker bryder sig ikke om at tage ansvar for deres eget lort. I stedet giver de alle andre skylden for alle problemerne i deres liv. Held og lykke!"Turen blev optaget på et kamera i bilen, og nu har Travis Kalanick undskyldt sin opførsel.I en mail til Ubers ansatte skriver han ifølge Bloomberg følgende:"At sige, at jeg skammer mig over min upførsel, er en underdrivelse. Mit job er at lede, og det starter med at opføre sig på en måde, som kan gøre os alle sammen stolte. Det har jeg ikke gjort, og det kan ikke bortforklares.""Det er åbenlyst, at den her video afspejler min opførsel, og den kritik, som vi har modtaget har en stærk påmindelse om, at jeg bliver nød til at ændre mig som leder og opføre mig modent.""Det her er første gang, at jeg er villig til indrømme det, men jeg har brug for ledelses-hjælp, og det er noget, som jeg agter at få," lyder det i e-mailen fra den 40-årige Travis Kalanick.