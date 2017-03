Preben Damgaard investerer stort millionbeløb i Plenti - mobilselskabet nærmer sig 100.000 kunder

Efter et år på markedet og en fornuftig kundetilgang sikrer mobilselskabet Plenti sig nu Preben Damgaard som ny stor-investor.

Teleselskabet Plenti, der debuterede på telemarkedet i marts sidste år med et pakkeprodukt og fri data, får nu en stor kapitalindsprøjtning af Preben Damgaard.Det fortæller Peter Mægbæk, der er administrerende direktør og medstifter i Plenti, til Computerworld."Det er en stor investering på et tocifret millionbeløb, som Preben lægger ind," siger Peter Mægbæk.Preben Damgaard træder samtidig ind i bestyrelsen i Plenti."Han har indvilliget i at lægge en stor arbejdsindsats i virksomheden også. Det er et stort skulderklap til os og også noget, der kan give os et meget solidt fundament til at investere yderligere i fremtiden."Peter Mægbæk fortæller, at pengene vil skulle bruges til flere forskellige formål.Plenti overvejer eksempelvis at investere i erhvervsområdet, ligesom pengene også vil skulle gå til at styrke salgsarbejdet i selskabet."Det er altid rart at have dybe lommer med, og nu har vi fået et stærk finansiel partner med, der har skudt et signifikant beløb ind i virksomheden," siger Peter Mægbæk.Preben Damgaard var i sin tid en af stifterne bag det danske Navision, som Microsoft købte for et milliardbeløb i 2002."Med sit fokus på fri data på mobilen og adgang til digitale underholdningstjenester i mobilabonnementet har Plenti formået at skabe sin helt egen plads i et trængt og turbulent telemarked," forklarer Preben Damgaard om sin investering i Plenti."Selskabet har eksisteret i mindre end et år, men har allerede markeret sig ved at skabe nogle produkter, der har tiltrukket mange nye kunder sammenlignet med de store teleselskaber. Jeg har stor tiltro til selskabet og dets ledelse og ser frem til at tage aktivt del i bestyrelsesarbejdet," udtaler han videre i en pressemeddelelse.Computerworld afslørede planerne om Plenti allerede i januar sidste. Selskabet debuterede med sit første pakkeprodukt i midten af marts.Peter Mægbæk har tidligere forklaret til Computerworld , at Plenti jagter volumen i antal kunder:"En tommelfingerregel i forhold til vores egne beregninger er, at hvis vi har en 30-40.000 kunder inden for de første par år, er forretningen selvkørende. Men vores ambition er højere: Vi mener, at vi skal op på 100.000 inden for det første år eller to," sagde Peter Mægbæk sidste år.Han fortæller nu til Computerworld, at Plenti er oppe på 55.000 kunder i Danmark og venter at kunne ramme 100.000 inden nytår.Peter Mægbæk var i sin tid medstifter og administrerende direktør i Fullrate, som TDC købte i 2009 i en kæmpehandel . Han har også været administrerende direktør i Viasat.Den anden stifter er Morten Strunge, der stod bag teleselskabet Onfone, som TDC købte for omkring 300 millioner i 2011.Han var også stifter og direktør hos ebogstjenesten Mofibo - den ene af de tjenester, der indgår i Plentis pakke. Morten Strunge solgte Mofibo for et trecifret million-beløb