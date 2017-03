Nye krav til læserne: Du skal læse og forstå artikler, før du må kommentere

For at undgå overfladisk og fordummende debat stiller stort skandinavisk statsmedie nu krav til læserne: Læs og forstå vores artikler, før du kan kommentere på indholdet, lyder budskabet.

Disse ting skal du svare på:

Ovenstående tre spørgsmål er udvalgt til debattørerne på norske NRK angående en længere artikel om digital overvågning af nordmændene.



Alle tre spørgsmål refererer til indhold i artiklen, som altså skal læses og forstås, før en debattør kan fare til tastaturet.

Hadsk tale, fordummende debat, falske nyheder og generel grov debattone.Sådan er vilkårene på nettets sociale medier og mere traditionelle aviser, hvor debatfelterne i halen på diverse artikler ofte er stoppet med nogle af sproget værste gloser og rabiate udmeldinger.Den slags foregår også i Danmarks broderland Norge, hvor den lokale pendant til Danmarks Radio, Norsk RikskringKasting (NRK), nu går til kamp mod den fordummende debat.På et nylanceret beta-site forsøger NRK sig således med nogle enkelte spørgsmål om indholdet fra artiklen, som læserne skal besvare, før de for alvor kan komme til kommentar-tasterne.Læs også: Afsløring: Vi deler artikler på de sociale medier - men har ikke selv læst dem Det er især artikler med et potentielt sprængfarligt indhold som eksempelvis digital overvågning af befolkningen, der får tilknyttet spørgsmål, før debattørerne kan folde sig ud.Det skriver journalist-organisationen NiemanLab I en artikel om foreslået, digital overvågningslovgivning i Norge, har NRK tilføjet tre spørgsmål ved kommentarfeltet.Hvis du som læser ikke kan eller vil besvare disse spørgsmål, kan du godt glemme alt om at skrive dine bevingede ord i kommentatorfeltet.Disse tre spørgsmåli den specifikke overvågningsartikel lyder:"- Hvilket parti stemmer enstemmigt for DLD?" (DataLagringsDirektivet, red)"- Er Datatilsynet positive til DGF?" (Digitalt GrænseForsvar, red)"- Hvad står DGF for?"Efter opgaven med de tre spørgsmål med hver tre svarmuligheder, kan læserne give deres mening til kende i debatfeltet.Selvfølgelig er der også læsere, der kommenterer mere på den noget alternative adgangs-quiz frem for på artikelindholdet."Yes! Kan jeg vinde en sådan fladskærm eller noget," skriver en debattør efter at være sluppet gennem nåleøjet og ind i kommentarfeltet.En anden debattør tyer til en umiddelbart knap så begejstret kommentar for at levere en lidt dybere pointe:"Så nu må jeg faktisk sætte mig ind i en sag for at kunne ytre mine politiske meninger forklædt som kritisk kommentar?" lyder det sarkastiske spørgsmål fra en NRK-bruger.