Test af AMD's nye Ryzen-processor: AMD er tilbage - og slår Intel

AMD's længe ventede Ryzen-processor er et sandt monster til prisen med kun én tydelig svaghed, der måske vil skræmme en helt særlig kundegruppe væk.

Ryzen dropper tidligere delte kerner som i FX-serien og vælger i stedet enkeltstående kerner med "simultaneous Multithreading"

Det tog sin tid - 10 år - men endelig skete det: AMD er klar med nye processorer til at udfordre Intels monopollignende position på markedet for processorer til desktop-computere.Det er den perfekte "underdog"-historie.Historien handler om AMD, der først var på markedet med sine Athon-processorer, og som tabte alt til Intel med sine fejlslående Bulldozer- og Vishera-CPU'er, og som nu er tilbage i ringen med sit nye våben, Ryzen.Meget er blevet skrevet om AMD's nye Ryzen, og AMD har selv talt de nye processorer op til at være lige så kraftfulde som Intels bedste, hvis ikke bedre. Og til den halve pris.Computerworld.dks amerikanske søstersite PCworld har testet AMD's to entusiastsprocessorer, Ryzen 7 1800X og Ryzen 7 1700X, og resultatet er tydeligt: AMD er tilbage.Men inden du flyver ud og bestiller en Ryzen 1800X - og et nyt AM4-bundkort, der passer til - bør du læse videre, for Ryzen har en underligt adfærd, som kan være et no-go for specielt gamere.Ryzen er AMD's nyeste og længe ventede desktop-processor, der skal samle AMD op igen efter AMD's Bulldozer- og Vishera-CPU'er, der gik under brandet FX.Performancemæssigt var de en skuffelse målt mod Intels Core 2 og Core i7, hvilket hang fast i årene efter.Ifølge PCworld var sidste gang AMD havde en processor, der kunne konkurrere med Intels, da George W. Bush var præsident.FX-CPU'erne var bygget på den allerede på det tidspunkt forældede 28nm-arkitektur og senere 28nm, og seriens 8-kernede versioner blev ofte slået af Intels quadcore-modeller.Ryzen har intet med fordums spøgelser at gøre. Ryzen bygger på en nyt design med SMT (simultaneous multithreading), bygget på 14nm-arkitektur, der for alvor truer Intel.AMD selv har meldt ud, at Ryzen overgik AMD's egne forventninger og er op imod 52 procent hurtigere end AMD's tidligere processorer.Det er dog hamrende ligegyldigt. Det vigtige er, hvor gode AMD's processorer er i forhold til Intels.PCworld.com gennemførte en lang række benchmark-tests for at teste og presse AMD og Intels processorer til det yderste.På hvert test-setup blev der forsøgt at benytte så ens hardware som muligt, hvilket blandt andet vil sige den samme SSD med 64-bit Windows 10 og Nvidias GeForce GTX 1080 samt 32GB RAM.PCworld.coms Gordon Ung Mah testede Ryzens to processorer mod Intels 8-core Broadwell-E i7-6900K (pris: 8.800 kroner); Intels 6-core Broadwell-E i7-6800K (3.474 kroner) og Intels 4-core Kaby Lake i7-7700K (2.900 kroner).Med i testen er også AMD's FX8370 (1.380 kroner) for at teste mod AMD's tidligere processor.Ifølge tech-kæder som Komplett ligger de danske priser for de to testede Ryzen 7-processorer (1700 og 1800X) på henholdsvis 2.950 kroner og 4.499 kroner - altså næsten halv pris af Intels bedste 8-core processor i testen.Første testprogram bliver det populære CineBench R15, et af de mest benyttede benchmark-programmer til CPU-testing. Det trækker meget på CPU'ens kerner, så jo flere kerner, jo bedre performance.Det er også den benchmark, som AMD tidligere har promoveret resultatet fra til AMD's fordel.PCworlds testresultater er dog ikke helt magen til AMD's egne benchmarks, men de er stadig imponerende: Ikke nok med, at AMD's 4.300 kroner billigere Ryzen 7 1800X til 4.500 kroner slår Intels 8.800 kroner dyre i7-6900K-processor, men den endnu billigere Ryzen 7 1700 (2.950 kroner) er også tæt på den samme ydeevne.Det er saftsuseme imponerende.CineBench R15 har også en single threaded-test til at teste enkelte kerner, og også her er resultatet positivt for AMD. Testens vinder er dog Intels spritnye Kaby Lake-processor, i7-7700K, men AMD's er ikke langt bagefter.En benchmark-test med animations- og renderings-programmet Blender startede hele Ryzen-hypen sidste år, hvor AMD for første gang viste, at Ryzen var lige så kraftfuld som Intels 8-core-processor.AMD's 1800X er kun en smule langsommere end Intels 6900K, som dog koster næsten det dobbelte. Vi kalder det en sejr for AMD igen.Fra 3D-rendering til den populær video-encoding. Handbrake er en populært og gratis video-encoder til at konvertere video og benytter sig meget af en CPU's mange kerner.Den testede fil var en 30GB 1080p MKV-fil, der omdannes via Handbrakes Android-standard.Benytter du kun CPU'en, er Ryzen 7 1800X igen hurtigere end Intels 4.000 kroner dyrere i7-6900K med Ryzen 7 1700 lige i hælene.Det samme billeder ser du i Premiere Pro CC 2017, hvis du kun benytter Mercury-softwaren, der benytter sig af CPU'en og ikke GPU'en.Igen er Ryzen 1800X hurtigere end den markant dyrere 6900K fra Intel, og Ryzen 7 1700, som koster under en tredjedel, er lige i hælene. Det tegner sig godt for AMD.De fleste, der renderer, gør det via en computers GPU, der klarer samme opgave langt hurtigere end en CPU. Gennemfører man samme test med GPU, ligger Ryzen 7 1800X, Ryzen 7 1700 og Intel Core i7-6900K side som side, og hvad vil du så helst bruge penge på?For samme pris som Intels 6900K kan du næsten købe både en Ryzen 7 1700 og et Geforce GTX 1080-grafikkort til 5.000 kroner.Målgruppen for de nye Ryzen 7-processorer er entusiaster, prosumers og ikke mindst gamere, så lad os hoppe ned i benchmarks af spil, som dog giver nogle underlige og direkte mærkværdige resultater.Meget ulig de imponerende benchmarks længere oppe.Først testes 3DMark, en syntetisk benchmarktest, som mange anser som troværdig.Intels i7-6900K tager foretrøjen med Intels nye i7-7700K på en andenplads og Ryzen 7 1800X på en tredjeplads.Intet uventet i det.3DMarks "Graphic"-test burde give et næsten identisk billede hos alle processorer, da det hovedsageligt er GPU'en som testes, og ganske korrekt.Kun den gamle AMD FX-processor er en smule efter, hvilket nok er på grund af, at platformen kun benytter PCIe 2.0. Eller at det er AMD FX.I forbindelse med 3D-marks DirectX12-test, stikker Intels processorer fra AMD's.AMD's 8-core processorer ligger lige om lige med Intels 4-core i7-7700K. Pcworld.com ytrer dog kritik over benchmark-testen og har derfor også testet DirectX12 i spillet Ashes of Singularity.Ashes of Singularity er et spil med hundredvis af kampenheder, og spillet elsker processorkerner. Spillet blev afviklet med en opløsning på 1.920 x 1.080 pixels med det grafiske egenskaber sat på "lav".Spillet har to opsætninger, GPU- eller CPU-baseret, og PCworld testede spillet sat på CPU.Resultatet er forvirrende, for at sige det mildt. De vilde benchmark-resultater for AMD er væk, og Intels tre kerner tager førertrøjen med en stor margin.Ryzen 7 er underligt langsom i testen taget hver deres 8 kerner i betragtning.Oxide Games, firmaet bag Ashes of Singularity, kom dog kort inden med et statement, der giver udtryk for, at spillet ikke er opdateret til Ryzen endnu, men at "interne testresultater er imponerende."Så hvorfor tager PCworld testen med alligevel, selvom producenten fortæller, at spillet endnu ikke er optimeret til Ryzen? Fordi resultatet ikke var unikt.I det lidt aldrende spil Tomb Raider (ikke det helt gamle med de trekantede bryster) med de grafiske indstillinger sat på low, (for at fokusere på CPU'ens arbejde og ikke grafikkortet), var resultatet det samme.Det er direkte underligt. Det er selvfølgelig ikke mærkbart i spillet, når frameraten ligger mellem 300 og 500, men ikke desto mindre er det et underligt, at AMD Ryzen 7 1800X har matchet og slået Intels 6900K i tidligere tests, men falder tilbage i disse.Det samme ser vi i det lidt nyere Tomb Raider-spil, Rise of the Tomb Raider. Vi forventede at se AMD ligge på niveau med Intels Broadwell-E-processorer, men de ligger begge lang efter.Resultaterne er noget af det underligste, som Pcworld længe har set, og har derfor spurgt AMD efter et svar.Efter en række forskellige forsøg på at rette problemet - en opdateret BIOS, "har du genstartet", "har du en ‘ren' Windows 10-installation", og så videre, var problemet ikke løst.PCworld.coms Brad Chacos oplevede lignende, frustrerende resultater, da han byggede en AMD-computer til spil. Det kan du læse her. (engelsk). Dog er resultaterne ikke så vigtige igen om end stadig mærkværdige. Tager du selvsamme spil og retter de grafiske indstillinger til, hvad du formodentligt vil spille spillene med (ingen køber en Ryzen 7 eller i7-6900K for at spille på "low settings".), ser resultaterne langt bedre ud.Det samme ser du ved en højere opløsning i samme spil: AMD Ryzen står side om side med Intels dyrere processorer igen.AMD selv forklarer, at grunden til de underlige udsving i testene er på grund af optimering.I bund og grund skal spilproducenter udvikle spil til de enkelte processor-serier, og AMD har i lang tid været mere eller mindre glemt, hvilket er grunden til, at resultaterne er skæve.Hvorvidt det er sandt, kan PCworld ikke konkludere, men det lyder plausibelt.AMD Ryzen er uden tvivl den mest nytænkende og skelsættende processor, vi har set i lang tid til dem, der har brug for mange kerner.CPU'en sælger mere eller mindre sig selv, når du tænker over, hvad du for får pengene: For den samme pris som Intels 8-core i7-6900K kan du næsten købe både en 8-core Ryzen 7 1800X samt et GeForce GTX 1080-grafikort - og i flere tilfælde vil du få den samme ydeevne som ved i7-6900K.Det er imponerende.Alt er dog ikke kun roser. De underlige og bekymrende udsving ved spil, når grafikkortet ikke medregnes, vil uden tvivl være et problem for nogle, og man kan håbe på, at det virkelig kun handler om spil-optimering og ikke er et dybere, underliggende problem.