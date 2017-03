Ransomware-angreb vælter ind over Danmark: Allerede dobbelt så mange angreb i 2017 som i hele 2016 - her er grunden

Selv om vi kun er tre måneder inde i 2017, har der allerede været over dobbelt så mange ransomware-angreb som i 2016, forklarer sikkerhedsekspert. Angrebene vil kun tage til.

Torsdag ramte endnu en ransomware-kampagne Danmark med inficerede mails, der indeholder fjendtlig kode, som kan anvendes til at kryptere din harddisk, hvorefter bagmændene vil opkræve løsepenge for at give dig adgang til de krypterede filer.Det er blot den seneste af mange ransomware-angreb, der har ramt Danmark siden årsskiftet.Selv om vi kun er få måneder inde i det nye år, ser det allerede ud til, at ransomware bliver et af årets største plager."Vi er kun tre måneder inde i 2017, og vi har allerede set mere end dobbelt så mange ransomware-angreb som i hele 2016. Det skal ses i forhold til, at 2016 i forvejen var et rekordår," siger Peter Kruse fra it-sikkerhedsfirmaet CSIS til Computerworld.Den voldsomme vækst skyldes blandt andet, at det er blevet meget nemt for hackerne at købe ransomware-produkter, som kan anvendes til angreb, ligesom det nemt at tilpasse den skadelige software til en specifik målgruppe."Vi ser en stor diversitet i ransomwaren, og det tyder på, at softwaren kommer fra mange forskellige grupperinger af kriminelle. Småkriminelle, såkaldte opportunister, uden den store tekniske viden, kan i dag relativt nemt udforme egen ransomware målrettet et lokalt marked," forklarer Peter Kruse.Samtidig er de store, mere professionelle grupperinger af kriminelle blevet mere kreative og grundige.Sidste uges angreb ramte ikke kun Danmark, men også Norge, Holland, Belgien og Spanien. Alle de inficerede mail blev udsendt i det lokale sprog, men var ellers identiske og effektive, forklarer Peter Kruse.De kriminelle benytter samtidig nye trick til at lokke dig til at åbne den skadelige fil, der låser din computer."I øjeblikket benytter de kriminelle makro-koder i Excel eller Word-filer, der aktiveres, hvis du går ud af Microsofts sikre oversigt. Det er gennemtænkt, for de færreste brugere forventer, at man kan få en virus af et Word-dokument," siger Peter Kruse.Et eksempel på kreativitet er, at kriminelle kan gøre et Word-dokument svært at læse med mindre du slår Words "Protected View"-funktion fra, og gør du det, bliver du ramt af ransomware."Det bedste råd mod ransomware-fælder er at bruge din sunde fornuft. Lad være med at åbne filer, du ikke kender til, spørg din sidemand, hvis du er i tvivl, og tjek afsenderen," siger Peter Kruse.Peter Kruse opfordrer også til aldrig at betale, hvis du skulle være så uheldig at blive ramt af ransomware. Det vil kun opfordre flere kriminelle til at udsende ransomware.