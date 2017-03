Næste store opdatering til Windows 10 næsten færdig: Her er de fem vigtigste funktioner

Microsoft er færdig med at tilføje nye funktioner til den kommende store opdatering til Windows 10, som kommer i løbet af foråret. Vi har samlet de vigtigste nye funktioner her

Microsoft er nu færdig med at tilføje nye funktioner til den kommende, store Creator-opdatering til Windows 10, og selskabet fokuserer nu på finpudsning og på at rette bugs.Den seneste beta-version af opdateringen, der testes af de frivillige Windows Insider-betatestere, Build 15038, består også kun af bug-fixes og finpudsning af Windows 10's brugerflade.Blandt andet ændres udseendet på søgebjælken i procesbjælken. Microsoft har ændret udseendet ved de seneste tre builds, ligesom Microsoft har ændret på ikoner i blandt andet Edge-browseren.En fejl er også blevet rettet, så spil ikke minimeres uden grund eller mails i Outlook 2016 ikke kan åbnes.Creator Update er en stor opdatering, der tidligere gik under navnet Redstone 2. Det er en af to store opdateringer, der vil udkomme i 2017 til Windows 10, og Creator Update fokuserer primært på kreative og produktive funktioner med 3D og hologrammer i højsædet.Den forventes at udkomme i løbet af foråret. I llere medier gættes der på, at lanceringen vil finde sted 31. marts. Kun en måned senere afholder Microsoft sin udviklerkonference, Build.Her er de fem vigtigste, nye funktioner til Windows 10, Creator Update.Microsoft satser stor på 3D og har i den forbindelse fuldstændig transformeret det klassiske Paint-program til Paint 3D.I det nye tegneprogram kan du tegne 3D-modeller, skanne et fysisk objekt og omdanne det til et virtuelt eller skabe små 3D-landskaber eller postkort.3D-objekterne kan herefter vises i blandt andet Edge-browseren, der benyttes til at uploade og downloade 3D-modeller eller sende dem til en 3D-printer.3D-elementer tegnet i Paint 3D eller tredjepart-apps som SketchUp kan integreres i eksempelvis Paint.Du kan læse mere om nogle af de lidt mindre opdateringer her:Windows 10 har fungeret godt det seneste halvandet år, men Microsofts tilgang til automatiske, obligatoriske opdateringer har sat sindene i kog hos mange.I Creator Update får du lidt mere kontrol over hvilke opdateringer, der vil blive installeret på din computer.Du kan eksempelvis fravælge alle driver-opdateringer fra Intel, Nvidia og andre. Du kan i Windows 10 Enterprise, Professional og Educational vælge at udskyde alle fremtidige opdateringer i 35 dage (ikke sikkerhedsopdateringer - de kommer stadig).Måske vigtigst er muligheden for at vælge op til 18 timer, hvor din computer ikke må genstarte for at opdatere.Tidligere var det kun 12 timer, og Windows 10 vil også tjekke, om du benytter den i øjeblikket, før den pludselig genstarter. Opdateringer vil også i fremtiden fylde 35 procent mindre og derfor tage kortere tid at installere.Mixed reality, der er en blanding mellem augmented reality, virtual reality og hologrammer i briller som Microsofts HoloLens, er et stort fokusområde for Microsoft.Creator Update bliver opdateret til at understøtte Microsoft Holographic Platform, der blandt andet kan bruges til at vise Windows apps, der understøtter visning i Microsofts HoloLens-briller og andre VR-headset. De 3D-elementer, som du kreerer i Paint 3D, kan selvfølgelig også ses i den virtuelle verden.Du vil også kunne udforme et virtuelt arbejdsværelse, hvor du kan placere apps og programmer på virtuelle hylder, og Edge vil understøtte den åbne WebVR-standard, så hjemmesider kan vise virtual reality-indhold fra direkte fra browseren.Asus, HP, Acer, Dell, Lenovo og flere andre producenter er alle på vej med VR-headset, som fungerer til platformen. Alle headsets kræver ikke eksterne kameraer eller sensorer som HTC Vive eller Oculus Rift skal, men fungerer via kameraer siddende i selve headsettet.Microsoft satser også stort på gamere og hele eSports-markedet med Creator Update.Du vil kunne optage dine spil langt lettere og endda streame dem direkte til Microsofts egne tjenester, og der kommer en dedikeret menu i indstillinger til spil.Windows 10 Creator Update får også en "Game Mode"-funktion, der ifølge Microsoft burde få dine spil til at afvikles en smule bedre end før ved at give andre applikationer færre ressourcer, imens du spiller.Indsamlingen af data i Windows 10 vakte stor bekymring hos både brugere og forbrugerorganisationer, da Windows 10 blev lanceret, men i Creator Update ser det ud til, at Microsoft forsøger at addressere elefanten i rummet.For det første har du en ny menu hos din Microsoft-konto, hvor du kan se al data indsamlet om dig og slette den manuelt, ligesom du får en forklaring på, hvorfor dataene er indsamlet.Ligeledes skal du nu under Windows 10-installationen tage stilling til, hvor meget data du vil sende til Microsoft, så du selv kan vælge.Noget data vil dog som minimum blive sendt til Microsoft, men markant mindre end tidligere, hvis du har valgt kun at sende så lidt som muligt i indstillinger.Dette er blot nogle af de største, nye funktioner som vil ramme flest. Creator Update byder også på mange Edge-opdateringer, en lang række mere professionelle funktioner som "Bash on Ubuntu on Windows 10", PowerShell som standard over kommandoprompt og bedre muligheder for at lave virtuelle maskiner.Du kan læse en gennemførlig liste over de nye opdateringer hos det amerikanske medie HowToGeeks her.