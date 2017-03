It-boss efter massefyringer og turn-around: Nu går vi aggressivt til konkurrenterne med vores nye "war room"

It-giganten Citrix har i det seneste år været igennem noget af en omstrukturering med ny topchef, massefyringer og nye strategiske fokuspunkter. Computerworld har mødt Citrix' nye topdirektør.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra Computerworld Events Digitalisering og sikkerhed i fokus: Kom gratis med på Computerworld Summit 2017 Digitalisering og sikkerhed er i fokus når Summit 2017 slår dørene op. Reserver allerede nu din plads på årets store konference for it-professionelle. | Læs mere

"Nu ved vores medarbejdere, at de skal konkurrere på alle markeder. Og de skal vinde på de markeder med støtte fra ledelsen"

"I mine tidligere turn-arounds har jeg lært, at man aldrig skal stoppe, når man er på en mission."

"Vores store mission er at kunne tilbyde workspace-as-a-service til alle vores kunder"

For halvandet år siden kom det frem, at hver 10. medarbejder hos it-giganten Citrix skulle ud at kigge efter et nyt job på grund af en fyringsrunde.Samtidig skulle selskabet splittes op i to, mens det ved samme lejlighed blev til et farvel til Citrix-boss igennem mange år, Mark Templeton.Det kan du læse mere om her: Citrix splittes op i to og fyrer hver 10. ansatte: Danske ansattes fremtid er uvis Ny mand ved roret blev den tidligere Microsoft-chef Kirill Tatarinov, som blev sat ind, efter fyringerne var eksekveret, og han fik én enkelt opgave: At genopbygge Citrix.Det fortæller Kirill Tatarinov selv til Computerworld, da vi møder ham på Citrix-bossens nyligt overståede charme-offensiv i Europa."Vi er kommet rigtig langt i de seneste 12 måneder med at skærpe Citrix' profil og produkter. Vi er i gang med at ændre vores kultur, så vi bliver mere innovative, være mere aggressive og eksperimentere mere," forklarer Kirill Tatarinov indledningsvist og fortsætter:"Tidligere har vi haft en del siloer at skulle arbejde med, og førhen er vi bøjet af for konkurrenterne. Det sker ikke længere. Nu ved vores medarbejdere, at de skal konkurrere på alle markeder.W"Og de skal vinde på de markeder med støtte fra ledelsen," lyder budskabet fra Citrix-topbossen.Kirill Tatarinov forklarer, at Citrix har oprettet et virtuelt "war room", som det kendes eksempelvis fra den amerikanske præsidents krigsværelse, hvor han diskuterer sikkerhedsspørgsmål med sine nærmeste rådgivere."I vores virtuelle war room kan folk få adgang til alle de nødvendige informationer, der gør dem i stand til at blive mere konkurrencedygtige. "War" (krig, red) skal ikke tages bogstaveligt, men vores medarbejdere, konkurrenter og ikke mindst kunder skal vide, at vi er mere aggressive nu," siger han.Citrix-chefen siger, at et nu mere angrebslystent Citrix allerede på visse markeder har fordoblet ordrerne, og han forventer, det vil ske på flere og flere områder, når den nye vinder-kultur for alvor slår igennem."Vi er nu i vældig god form efter vores store transformation, men vi fortsat er på en vækst-rejse, der aldrig slutter," siger Kirill Tatarinov.Den relativt nye Citrix-boss har to gange tidligere været sat ind i turn-around-situationer.Første gang var i 2002 i Microsoft-regi med selskabets System Management Center, og senest skete det i 2007 med Microsofts Dynamics-linje, hvor han på få år fik fordoblet indtjeningen."I mine tidligere turn-arounds har jeg lært, at man aldrig skal stoppe, når man er på en mission. Det gælder om at tage hånd om kundernes behov og indgyde en kampvilje hos de ansatte. Sådan bliver det også hos Citrix, som nu er i rigtig god form," forklarer Kirill Tatarinov.På sidste års Citrix-konference Synergy 2016 i Las Vegas proklamerede den dengang helt nyudnævnte topdirektør, at Citrix skulle vende sig mere mod services frem for at sælge produkter.Læs også: Ny dagligdag i Citrix efter massefyring og ny direktør: "Der skal eksekveres hurtigere på udmeldingerne"

"Vi har derfor en ny cloud-first-strategi, hvor vores kunder vil se en masse nye produkter på den kommende Synergy-konference, hvor vi blandt andet vil kunne fremvise en stribe nye Netscaler-produkter," siger Kirill Tatarinov til Computerworld.Han nævner i samme åndedrag, at Citrix ikke længere selv fokuserer på at opbygge cloudcentre, da selskabet nu benytter skyerne hos Google, Amazon og andre cloud-giganter.En af Citrix' store satsninger har været på Internet of Things-markedet (IoT), hvor selskabet har udviklet et framework til styring af millionvis, hvis ikke milliardvis af netværksforbundne enheder.Frameworket går under navnet Octoblu, eller "Skynet", som visse medarbejdere har fortalt Computerworld med et smil på læben som reference til det altødelæggende computersystem i Terminator-filmserien.Octoblu har endnu ikke opnået den succes, som Citrix selv havde håbet på, erkender Kirill Tatarinov."I 2016 forventede vi nok alle en kæmpevækst på IoT-markedet, men det sket ikke. Der er mange sikkkerhedshensyn at tage, det er et komplekst forretningsområde, og vi må bare konstatere, at forventningerne var større end virkeligheden."Han sluger dog sin egen medicin med, at Citrix ikke længere bøjer af, når der er besværligheder i kikkerten."Alt bliver jo forbundet med hinanden, og vores store mission er at kunne tilbyde workspace-as-a-service til alle vores kunder," runder Kirill Tatarinov af.