Ny belastende afsløring øger presset på magtfuld Uber-boss: Har snydt myndigheder med særlig software

Presset øges på Ubers-topchef Travis Kalanick. Foto: Morten Sahl Madsen.

Uber har brugt et avanceret software-system til at snyde myndighederne i en række lande.

"Jeg har brug for ledelseshjælp.""Jeg bliver nødt til at ændre mig og opføre mig mere modent".Sådan lød den opsigtsvækkende udmelding fra Uber-bossen Travis Kalanick i sidste uge efter, at Uber blev ramt af en serie af møgsager.Og i løbet af weekenden blev presset øget yderligere på den magtfulde Uber-chef.Her afslørede New York Times , at Uber gennem et avanceret software-system har forsøgt at snyde myndighederne i en række amerikanske byer samt i storbyer i Australien, Sydkorea, Kina og Frankrig.Systemet går under navnet Greyball og er designet til identificere brugere, der er tilknyttet myndighederne i de pågældende lande og byer, og som dermed kan have et ønske om at retsforfølge tjenestens chauffører.Udover at kigge på om brugerne registrerede sig med kreditkort, der er tilknyttet politiet eller andre myndigheder i landet, så bruger Uber ifølge afsløringen også mere snedige metoder til at identificere myndighedspersonerne.Eksempelvis anvender Uber gps-data til at udpege brugere, der logger på appen i myndighedskontorer i de forskellige byer og samtidig udviser et særligt adfærdsmønster, som tjenesten vurderer er kendetegnende for myndighedspersoner, der ønsker at overvåge tjenesten.Når Uber identificerer myndighedspersonerne vælger tjenesten at udstyre dem med en særlig manipuleret udgave af Ubers apps.Eksempelvis kan de modsat andre Uber-brugere ikke længere se et real-time-overblik over hvilke biler, der er på gaden i øjeblikket.Når de åbner appen får de i stedet fremvist et manipuleret kort med såkaldte "spøgelses-biler." Altså ikke-eksisterende Uber-biler.Når de pågældende brugere forsøger at bestille en Uber, oplever de desuden, at de enten får en meddelse om, at der ikke er nogen ledige biler, eller at deres bestilling efter kort tid bliver annulleret.New York Times afsløring er blot den seneste af en række møgsager, der gennem de seneste tid har presset Uber og ikke mindst Travis Kalanick.Travis Kalanick er tidligere blevet beskrevet som en yderst aggressiv og konkurrence-præget leder, og hans særlige ledelsesstil er givetvis en del af forklaringen på den enorme vækst, som Uber har oplevet gennem de seneste år.Men nu tyder mere og mere på, at denne ledelsesstil også kan blive en belastning for Uber og ikke mindst tjenestens mange magtfulde investorer, der har investeret milliardbeløb i tjenesten.Uber menes at være verdens mest værdifulde opstarts-virksomhed, og tjenesten er vurderet til at være i omegnen af 470 milliarder kroner værd.