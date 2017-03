94-årig batteri-guru klar med spritny opfindelse: Sådan holder batteriet tre gange så længe

Illustration: StoreDot

Et nyt superbatteri er på vej, der kan holde tre gange så længe på strømmen. Dermed ser lithium-ion-batteriet ud til at skulle på pension inden for det nærmeste årti.

Den skulle være god nok. Nyt superbatteri er på vej.For den nu 94-årige med-opfinder af lithium-ion-batteriet, John Goodenough, er så småt på trapperne med en ny batteritype, der er langt mere slidstærk end hans foregående opfindelse.John Goodenough forklarer, at væskeelektrolyt i den nye batteritype bliver erstattet med glas, hvilket skulle gøre det mere sikkert og dermed kan forhindre blandt andre Samsungs telefoner i at eksplodere.Læs også: Samsung-fabrik sat i brand af kasserede Galaxy Note 7-batterier Samtidig fungerer batteriet særdeles lovende ved lave temperaturer, og det skulle efter sigende give tre gange så meget strøm, som de nuværende batterier i smartphones, bærbare computere og Tesla-biler.Det skriver erhvervsmagasinet Fortune.com Den nye batteritype er stadig i sin tidlige udviklingsfase, men dog så langt, at batteriveteranen og hans folk har publiceret en rapport om deres opfindelse.Den rapport kan du finde her. I den nye batteritype vil forskerne udover at benytte glas som elektrolyt, erstatter det kemiske stof lithium med sodium som hovedingrediens i batteriet.Da sodium kan udvindes af havvand, burde vi ikke løbe tør for batterier lige foreløbigt.Samtidig er det værd at bemærke, at den nye batteritype ikke forventes på hylderne foreløbigt, da eksempelvis udviklingen af lithium-ion-batteriet tog mere end et årti at færdigudvikle.