Internetudbyder udsat for outsourcing-svindel: Kundedata blev solgt og misbruges nu af it-kriminelle

Ansatte hos outsurcing-partner solgte kundedata til it-kriminelle, der nu har sat gang i en kæmpe svindel-operation mod den britiske internetudbyder TalkTalk.

Kunder hos den britiske internetudbyder TalkTalk er i disse dage ofre for en gigantisk svindel-operation, der tog sin begyndelse, da internetudbyderen outsourcede dele af sin kundeservice til Indien.Det skriver britiske BBC , der beskriver svindlen som en svindel-operation af industrielt omfang.Den britiske tv-station har oplysningerne fra tre whistleblowere, der har været ansat hos to call-centre, hvor svindlen bliver udført.Ifølge BBC benytter svindlerne sig af stjålne kundedata, der formodentligt stammer fra en episode i 2015, hvor tre ansatte hos TalkTalks outsourcing-partner blev sigtet for at sælge kundedata, som de havde fået adgang til på deres arbejdsplads.Kunderne bliver nu ringet op af svindlere fra indiske call centre, der udgiver sig for at være ansatte hos TalkTalk, men virkeligheden forsøger de at få kunderne til at installere et stykke malware på deres computere.Whistleblowerne oplyser, at de skal følge et manuskript, hvor de bliver instrueret i at ringe op til kunderne og oplyser, at de ringer på vegne af TalkTalk, der har identificeret, at deres computer er blevet inficeret med virus.Derfor bliver kunderne bedt om at installere et stykke software, der kan fjerne virussen.Afslutningsvis bliver kunderne oplyst om, at de vil få udbetalt et kontantbeløb i kompensation.Kunderne dog skal logge ind på deres netbank for at få adgang til kompensationen. Men i virkeligheden giver de nu svindlerne adgang til netbanken.Ifølge BBC arbejder svindlerne ud fra flere call centre i to større indiske byer, hvor de på hvert kontor arbejder på skiftehold bestående af 60 medarbejdere, der har ansvaret for at ringe kunderne op.Et tredje hold står for at bryde ind i kundernes computere via den installerede malware.