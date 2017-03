Hewlett Packard Enterprise i gigantisk opkøb: Nupper flash-selskab i milliardhandel

Opdateret: Hewlett Packard Enterprise køber flash-selskabet Nimble Storage for milliardbeløb.

Et nyt stort opkøb er på vej på storage-markedet.Det er Hewlett Packard Enterprise, der vil købe flash-selskabet Nimble Storage.Det meddeler Hewlett Packard i en pressemeddelelse "I dag annoncerer vi, at vi har til hensigt at købe Nimble Storage, en førende leverandør af entry til midrange predictive flash storage-løsninger."Nimble Storage, der blev stiftet i 2007, er vokset voldsomt hurtigt i de seneste år med udgangspunkt i selskabets flash-baserede løsninger.Nimble Storage havde i det seneste årsregnskab over 1.000 ansatte, og selskabet oplyser at have over 10.000 kunder på globalt plan.Heriblandt er der en del danske kunder.Ifølge Reuters vil Hewlett Packard Enterprise betale 12,50 dollars per aktie i Nimble Storage.Det betyder, at prisen i alt vil blive på over en milliard dollars - eller over syv milliarder danske kroner.Nimble Storage skriver selv i en pressemeddelelse , at der er underskrevet en endelig aftale med Hewlett Packard Enterprise."Når vi ser fremad, er vil sikre på, at vi ved at kombinere Nimble Storages teknologi-lerderskab med HPE's globale distributions-styrke, stærke brand og forhold til virksomhederne, skaber muligheder for ekspansion for den kombinerede virksomhed," lyder det fra Suresh Vasudevan, der er CEO i Nimble Storage.Nimble Storage har ikke mindst gjort sig bemærket med løsninger, der kan sikre bedre applikations-performance.Samtidig er flash-teknologien i det hele taget et hot emne i industrien i disse år."Det største teknologi-transformation inden for storage i dag er skiftet fra roterende diske til flash," skriver Hewlett Packard Enterprise."Og når flash bliver den nye normal, vil kunderne have nye krav, eksempelvis hybrid it-automatiserring, integreret data-beskyttelse og fleksible forbrugs-modeller."