Microsofts Windows bliver overgået inden længe: Her er verdens mest udbredte styresystem

Microsofts Windows-system har i noget nær tre årtier været det største operativsystem i verden. Nu er et nyt system ved at indtage tronen som verdens mest udbredte.

Mobil-revolutionen har for længst gået sin sejrsgang over hele planeten, og dermed er der født to nye styresystems-storspillere i form af Googles Android-platform og Apples iOS-system.Udviklingen har samtidigt betydet, at Microsofts Windows-operativsystem er presset på at være verdens mest udbredte styresystem.Med over en milliard solgte Android-telefoner om året, kunne det formodes, at det knap 10 år gamle Android-system for længe siden havde overgået Windows i udbredelsen.Og hvis det ikke allerede er sket, sker det inden længe.For nu er der kommet tal, der viser, at Android, der er bygget på Linux, inden for få måneder kan bryste sig af, at være det mest udbredte styresystem, der tilgår internettet.Med tal fra statistiksitet StatCounter ses det, at Windows' markedsandel for net-besøg ligger på 38,6 procent, mens Android nu er oppe på 37,4 procent.For bare et år siden så markedsandelene noget anderledes ud, da Android dengang lå nede på cirka 20 procent, mens Microsofts Windows-system sad på omtrent halvdelen af alle netbesøg.Med en let fremskrivning vil de to kurver krydse hinanden inden længe med Android som verdens mest udbredte styresystem.Kurverne viser også, at for fem år siden, tilbage i 2012, stod Windows bag 80 procent af alle hjemmeside-besøg i verden.I Danmark kan man ikke umiddelbart finde samme tendens, da Dansk Online Index måler besøg på danske hjemmesider inden for forskellige kategorier som "pc", "mobil" og "tablet".Dermed er de forskellige styresystemer ikke helt så sammenlignelige på tværs af computer-enheder.Men mens Android er ved at blive klodens største styresystem, er Googles mobilsystem en dværg på de danske hjemmesider. Målt på både mobil- og tablet-brugen er Apples iOS langt foran Android.iOS har således på mobilbrugen en brugerandel på 62,2 procent mod Androids 35,7 procent, hvorefter Windows findes nede på en distant tredjeplads med en andel på 2,1 procent.På tablet-brugen er forskellen endnu mere udtalt. For her står iOS på 86,3 procent for alle hjemmesidebesøg, mens Android ligger nede på 12,4 procent. Igen er Microsofts Windows-platform langt efter med en brugerandel på 1,3 procent.Ser vi derimod på pc-andelen, er Microsoft tilbage i førersædet med en andel på knap 80 procent.Hertil skal medregnes, at over 80 procent af alle besøg på verdens største sociale medie Facebook, som ikke er inkluderet i statistikken hos Danske Online Medier, foregår via en mobil enhed.Det kan du læse mere om her: