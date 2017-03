It-support fra Microsoft er det rene humbug: Pas på fup-opkald og falske it-supportere

It-kriminelle og fup-firmaer har travlt med at forsøge at narre penge fra blandt andet Microsofts brugere. Stadig flere mystiske beskeder dukker op på ofrenes maskiner, hvorefter den falske it-support står på spring for at "hjælpe".

Det er efterhånden en del år siden, at vi så de første eksempler på, at it-kriminelle foregiver at være fra eksempelvis Microsofts tech support for på den måde at narre potentielle ofre til eksempelvis at udlevere fortrolige informationer eller betale penge.Og selv disse fup-opkald og forskellige falske pop-up-beskeder på computeren efterhånden burde få alarmklokkerne til at ringe hos modtagerne, har de it-kriminelle kun fået endnu mere blod på tanden.Det fremgår af sikkerhedsfirmaet Malwarebytes' netop offentliggjorte årsrapport om sikkerhedstrusler i 2016 "I de seneste år har der været en stigning i oprettelsen af tech support scammer-virksomheder over hele verden til det punkt, hvor det basalt set er en epidemi.""Mens der stadig er problemer med, at man får de stereotype opkald fra "Microsofts support", hvilket ofte hånes af mange avancerede brugere, kan mange af de metoder, som disse virksomheder anvender, opfattes som direkte ondsindede, og brugen af social engineering til at narre en bruger til at betale en masse penge for billig software, er på ekspertniveau."Malwarebytes forklarer i rapporten, at et tech support-fupnummer kræver flere ting, for at kunne blive en succes for de kriminelle - blandt andet lead-generering, et call center og et system til betalinger.Af samme årsag er mange af fup-firmaerne ganske nemme at få øje på via eksempelvis annoncer på sociale medier, der skal skaffe kunder i "butikken".Der findes også serviceleverandører, der ganske enkelt tilbyder at tage sig af hele kæden af processer og teknologier, der skal i brug for at kunne gennemføre denne type fupnumre.I de senere år er flere søgemaskiner begyndt at blokere for indhold og annoncer fra udenlandske tech support-virksomheder for at mindske problemet.Det har haft en positiv effekt i forhold til at udrydde de mest banale og primitive forsøg på fup, men de mere sofistikerede eksempler på humbug lever videre."Mens man fortsat anvender traditionelle låse-skærme, så er taktikker, værktøjer og procedurer blevet mere sofistikerede," skriver Malwarebytes.Sikkerhedsfirmaet forklarer, at det især er effektivt for de it-kriminelle på forskellige vis at låse ofrenes maskiner.En besked som den, der ses på billedet i denne artikel, kan modtagerne nemlig ikke ignorere på samme måde, som man bare kan ignorere en irriterende pop-up-besked eller annonce.I stedet tvinges ofrene til eksempelvis at købe fup-software, der lover at løse problemet, eller til at kontakte den falske tech support, der foregiver at være fra Microsoft."Hver enkelt maskine rapporterer til etcenter, hvor operatøren vælger, hvad der bliver vist på skærmen, og at låse maskinen eller låse den op via fjernadgang.""Mens det stadig er på et tidligt stadie, er det grundlæggende et botnet, der skal anvendes til tech support-fupnumre," skriver Malwarebytes.