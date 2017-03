Netcompany klar med rekord-regnskab: Omsætningen buldrer i vejret - sammen med antallet af medarbejdere

It-selskabet Netcompany fik et forrygende 2016, afslører det netop offentliggjorte årsregnskab. Selskabet nærmer sig en milliard i omsætning, mens masse-ansættelserne fortsætter. Og der er mere vækst i vente, lyder det fra stifter og direktør André Rogaczewski

"I de første måneder af 2017 har vi ansat over 150 medarbejdere, og med flere opgaver på vej for såvel det private erhvervsliv som det offentlige kommer vi formentligt ikke til at sætte tempoet ned lige foreløbig."

900 millioner kroner.Så meget omsatte it-selskabet Netcompany for i 2016, afslører det netop offentliggjorte årsregnskab.Det er den hidtil højeste omsætning, Netcompany har opnået - i 2015 lå den til sammenligning på 758 millioner.Omsætningen er dermed steget med 18,5 procent på et enkelt år.Samtidig er det blevet endnu mere tydeligt, at Netcompany har knækket koden til vild vækst. For går vi fem år tilbage, til 2012, lå omsætningen i Netcompany på 400 millioner kroner - så den er mere end fordoblet siden.Netcompanys driftsresultat (EBIT) landede i 2016 på 210 millioner kroner mod 207 millioner året før. Det er dermed også det bedste resultat i Netcompanys historie.Nettoresultat gik dog tilbage fra knap 188 millioner i 2015 til 157 millioner i 2016.Der er da også blevet investeret ganske meget i blandt andet flere medarbejdere i de senere år.Hvor Netcompany i 2015 havde 598 ansatte, nåede selskabet i 2016-regnskabet år op på 874 ansatte.Det er dog kun få uger siden, at Netcompany meldte ud, at der nu var 1.000 medarbejdere i virksomheden.Gennemsnitsalderen for de ansatte i Netcompany er cirka 29 år, oplyser selskabet.Stifter og i CEO i Netcompany, André Rogaczewski, udtaler i forbindelse med regnskabet, at Netcompanys 2016 blev det hidtil bedste år i selskabets historie - og at der er udsigt til mere af samme skuffe i 2017:"Netcompany er i konstant udvikling og fremdrift, og 2017 er allerede startet forrygende med ansættelse af medarbejder nr. 1.000.""I de første måneder af 2017 har vi ansat over 150 medarbejdere, og med flere opgaver på vej for såvel det private erhvervsliv som det offentlige kommer vi formentligt ikke til at sætte tempoet ned lige foreløbig," lyder det i en pressemeddelelse."I 2017 skal vi for alvor bevise, at vi kan skabe stærke resultater både i Danmark og i udlandet. Den opgave er vi godt rustet til at løse," udtaler André Rogaczewski.Netcompany oplyser samtidig, at det er planen, at selskabet skal børsnoteres inden for en kort årrække.Netcompany, der blev grundlagt i 1999, har hovedsæde på Grønningen i København.Selskabet leverer it-systemer til offentlige institutioner, private virksomheder og a-kasser.