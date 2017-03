Seks simple råd fra en designekspert: Sådan skaber du det perfekte produkt

Produktdesign er ikke en eksakt videnskab, men en britisk designer har givet os seks gode råd.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra Computerworld Events Digitalisering og sikkerhed i fokus: Kom gratis med på Computerworld Summit 2017 Digitalisering og sikkerhed er i fokus når Summit 2017 slår dørene op. Reserver allerede nu din plads på årets store konference for it-professionelle. | Læs mere

Aim for love, lyder det fra Mark Curtis.

Annonce:

Et godt produkt er andet end blot specifikationer. De perfekte produkter opstår, når design og ingeniørvidenskab går op i en højere enhed.I sidste uge mødte Computerworld den britiske designer og iværksætter Mark Curtis, der er medstifter af designbureauet Fjord, som i dag er ejet Accenture.I interviewet - som du kan læse her - talte vi blandt andet om opskriften på det perfekte produkt.Der findes naturligvis ikke nogen entydig opskrift, men ikke desto mindre mener vi, at det på baggrund af vores samtale med Mark Curtis er muligt at udlede en række råd, der kan bringe dig tættere på perfektionen, når du designer produkter til dine kunder.Ifølge Mark Curtis er fremragende produkter kendetegnet ved, at deres brugerflade såvel som deres fysiske design er simpelt og elegant, selvom teknologien bag ved kan være nok så kompleks.Mark Curtis har været med til starte en britisk dating-app ved navn Flirtomatic, der dog endte med at blive udkonkurreret af Tinder.En del af årsagen til Tinders succes er ifølge Mark Curtis, at virksomheden har været i stand til at udvikle en simpel og elegant brugerflade.Her bliver datingprofiler grafisk fremstillet som et kortspil, som brugeren swiper sig gennem. Et swipe til venstre betyder et nej, et swipe til højre betyder et ja."I dag er 'swipet' nærmest ikonisk. Det var deres "killer blow," sagde Mark Curtis til Computerworld. Uperfekte - eller direkte dårlige - produkter er ifølge Mark Curtis ofte kendetegnet ved, at de tager udgangspunkt i en specifik teknologi eller en særlig business case.Man kan eksempelvis forestille sig, at en virksomhed er blevet grebet af hypen om deleøkonomi eller virtual reality, og nu død og pine vil bygge et produkt på baggrund af det.Men det er det er en helt forkert indgangsvinkel, mener Mark Curtis."Du starter det forkerte sted, hvis du tager en ny teknologi og spørger: Hvad kan vi bruge den til? Men det er ikke desto mindre noget, som vi ser alt, alt for ofte," forklarer Mark Curtis.Ifølge Mark Curtis skal du i stedet fokusere på brugernes behov, og i sidste ende skal dit mål være at opnå brugernes kærlighed."Aim for love," lyder det fra Mark Curtis, der uddyber:"Det er ikke sikkert, at du opnår, at brugerne elsker dit produkt, men det er det, som du skal sigte efter. Alt andet er spild af tid. Hvorfor skal vi bruge tid på at designe noget, hvis vores ambition ikke er, at forbrugerne skal elske at bruge det?"Vi har eksempelvis oplevet, at forretningssoftware, der har fokus på gode brugeroplevelser, har vundet slutbrugernes hjerte og fået en fod indenfor i mange enterprisevirksomheder.Vejen ind i virksomheder er som regel fra toppen, hvor man skal gøre sine hoser grønne hos it-cheferne, men som Computerworld tidligere har beskrevet , så ser vi, at værktøjer som Slack og Dropbox ofte har fundet ind i virksomhederne fra bunden.I de tilfælde har de ansatte været så vilde med produkterne, at de på eget initiativ har taget dem med ind i virksomhederne og anbefalet dem til deres kolleger.Mark Curtis er stærkt inspireret af designtænkning. En arbejdsform som vi også tidligere har omtalt her i spalterne.Et af de centrale elementer i designtænkning er, at du skal lære at forstå dine kunders behov ved at tage ude i den virkelige verden og observere dem."Det handler om at tage ud og se, hvordan de lever deres liv, og hvordan deres hverdag er. Det er ekstremt indsigtsskabende," fortæller Mark Curtis.I fremtiden vil vi langsomt med sikkert opleve, at fysiske produkter mister betydning i forhold til digitale tjenester."Jeg mener ikke, at der er nogen tvivl om, at balancen i designverdenen flytter sig fra fysiske produkter til tjenester, " vurderer Mark Curtis.Som eksempel nævner han Amazon Echo, hvor enheden hele tiden skrumper og kommer til at fylde mindre, mens den indbyggede Assistent Alexa bliver en stadig vigtigere og mere kraftfuld del af enheden.Samarbejde på tværs af faggrupper er helt afgørende for skabelsen af produktet, mener Mark Curtis.Han mener, at ingeniører, forretningfolk og designere ikke alene skal samarbejde, men fysisk befinde sig i det samme rum."De skal i fællesskab kan formulere visionen og specifikationer for produktet. Det er helt afgørende, at folk arbejder sammen i stedet for at arbejde i siloer," siger han.I selve udviklingsfasen er det ifølge Mark Curtis ligeledes vigtigt, at både udviklerne og designerne arbejder sammen meget tæt.