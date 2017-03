Dobbelttest af to lækre "QHD"-skærme: Derfor skal din næste skærm ikke bare nøjes med HD

1.920 x 1.080 pixels er så gammeldags. Næ, det nye er QHD-opløsning, og vi har testet AOC Q2781PQ og Dell U2515H for at vise dig hvorfor, du skal købe dig en skærm med QHD-opløsning.

Overisgt over de forskellige opløsninger.

Det skal du vide om QHD QHD står for Quad HD - og har en opløsning på 2.560 x 1.440 pixels. Der findes også flere uofficielle "QHD+"-opløsninger, som eksempelvis en opløsning på 3.200 x 1.800 pixels eller 2.560 x 1.600 pixels.



QHD-opløsningen resulterer et skarpere skærmbillede til film, videoer, tekst og ikke mindst spil end en FHD-opløsning.



De fleste nyere bærbare computere kan vise den højere opløsning på en QHD-skærm via Displayport eller HDMI, men vil du spille eller udføre grafisk arbejde, bør du erhverve dig et dedikeret grafikkort.



Særligt i spil tager den højere opløsning på dit hardware. Overvej at købe et godt grafikkort eller indstille de grafiske indstillinger til et lavere niveau end ved en FHD-skærm.



Tidligere var Windows elendig til at opskalere til højere opløsninger, men efter Windows 10-opdateringen ser det noget anderledes ud - bogstaveligt talt. Specielt tekst står som skåret, og billeder og video er markant skarpere end tidligere.



Jo større skærm, jo mere "strækkes" opløsningen ud. Din smartphone med en FHD-skærm har den samme mængde pixels som din 22 tommer computerskærm, og stiger skærmstørrelsen over 25-27 tommer, begynder skærm og tekst at blive kantet og gnidret.



Med en opløsning på 2.560 x 1.080 pixels forbliver skærmen mere skarp - selv ved højere opløsninger. Omvendt har QHD-opløsningen ikke den store effekt på skærme mindre end 25 tommer.

Dell til venstre og AOC til højre.

Begge skærme har meget tynde kanter omkring skærmen, og det betyder meget for oplevelsen af produktet. Begge skærme ser flotte ud - både selve skærmpanelet, men også designmæssigt. Foto: Morten Sahl Madsen

De to skærme har den samme opløsning, men på to forskellige størrelser. Dells skærm er 25 tommer stor imens AOC-skærmen er 27 tommer. Dells skærm kan desuden justeres både i højden og i position. Foto: Morten Sahl Madsen

AOC-skærmen er den flottest udformede af de to. Omvendt har du ingen mulighed for at justere skærmen i højden, men kun hvor meget skærmen skal tilte. Foto: Morten Sahl Madsen

Når du læser denne artikel, sidder du formodentligt ved dit skrivebord og din 1080p-monitor, hvis du altså ikke er en af vores mange mobillæsere.Skærme med en opløsning på 1.920 x 1.080 pixels er de facto standard for, hvad man i dag kalder for skarpt og som et minimum på nyere skærme.Men står du og kigger efter en ny skærm til skrivebordet, bør du overveje en skærm med en QHD-opløsning. Særligt hvis du kigger efter en skærm over 25 tommer.QHD-skærme har langt flere pixels fordelt på samme område som de almindelige FullHD-skærme, og er derfor mere skarpe at se på. Helt præcis har en QHD-skærm en opløsning på 2.560 x 1.440 pixels mod en FHD-skærm med 1.920 x 1.080 pixels.Skarpere billeder, optimal afspilning af 1440p-video og højtopløselige billeder, mere virtuel arbejdsplads og flottere spil er fordelene ved QHD-skærme, som over de seneste år også er faldet i pris.Vi tester to skærme med QHD-opløsning med de letudtalelige navne, AOC Q2781PQ og Dell U2515H til henholdsvis 3.000 kroner og 2.500 kroner.Dell var en af de første producenter, der droppede de tykke, forstyrrende kanter omkring skærmen på selskabets XPS-computere. Kanterne på Dell U2515H er ligeledes meget tynde.Det ser fedt ud, og specielt ved videoafspilning og billeder ser det brandgodt ud, at fronten består af 93 procent skærmpanel.Det samme skærmdesign har AOC også valgt at benytte. Kanterne på AOC's 27 tommer Q2781PQ er ligeledes otte millimeter omkring skærmpanelet, og har man først ejet eller benyttet sådan en skærm, virker alt andet håbløst gammeldags.AOC 2781PQ er ligeledes kun 15 millimeter og står på en buet, kunstnerisk udført metalfod. Det er et flot design, der vil pryde mange skriveborde. Desværre har du ikke mulighed for hverken at hænge skærmen på en væg eller justere højden på skærmen.Det kan du til gengæld på Dells U2515H-skærm. Der er mulighed for at benytte vægophæng, skærmens stand kan justeres i højden, og du kan endda vende skærmen 90 grader, så den kan benyttes på højkant.AOC har prioriteret design, imens Dell har prioriteret tilpasningsmuligheder. Hverken Dells eller AOC's skærm har indbyggede højttalere, men det er de færreste skærme med indbyggede højttalere, der er værd at lytte til alligevel.Begge skærmes høje opløsning er ideelle til kontorarbejde, hvor du har brug for lidt ekstra skærmplads.QHD-opløsningen kræver ikke nær så meget af hverken din computer eller tegnebog som en egentlig 4K-skærm, men giver skarpere tekst og mere virtuelt plads til dine vinduer.QHD er klart at foretrække over den mere almindelige FHD-opløsning, men altså kun hvis du vælger en skærm på mere end 25 tommer. Den højere opløsning er guld værd, hvis du eksempelvis arbejder i store dokumenter, sidder med mange åbne vinduer eller arbejder grafisk.I Windows 10 kan du nemt opstille op til fire åbne programmer på din skærm uden at det går ud over læsbarheden i ikoner og tekst.Du har god mulighed på begge skærme for selv at indstille dem til netop din specifikke opsætning og farvegengivelse, men i begge tilfælde var vi godt tilfredse med, hvad vi fik ud af pakken. Begge skærmes menuer er relativt intuitive og lette at finde rundt i, men begge skærmes taster er svære at ramme korrekt med fingerne.I begge tilfælde får du også gode farvegengivelser (99 procent sRGB farvekorrekthed hos Dell og 97 procent sRGB korrekthed hos AOC).Vi oplevede dog en smule "lightbleed" ved AOC-skærmen, da vi tilsluttede den MacOS's meget hvide brugerflade. Nederst i skærmen var der svage, mørke plamager, som stjal fokus, og andre medier dokumenterer det samme problem.Vi oplevede ikke det samme ved Dell-skærmen.Ingen af skærmene er beregnet til gamere. Respondstiden ligger på 6 (Dell) og 4 (AOC) millisekunder, men under vores tests oplevede vi stadig tydelig "ghosting," grå silluetter bag ikoner når du bevæger skærmbilledet rundt i et spil. Ikke voldsomt, men vil du nyde spil på grafikindstillingen på Ultra, skal du finde en bedre skærm.Hvis du vil købe dig en monitor med en skærmstørrelse over 25 tommer, er det næsten en "no-brainer": Vælg QHD.De to testede skærme er begge et par udmærkede valg til dem på udkig efter en større skærm end 25 tommer.Begge skærme er både flotte med en god kontrast og lysstyrke, men AOC Q2781PQ har en smule "lightbleed" i bunden af skærmen, der kan være generende.Den lidt større AOC-skærm på 27 tommer er designmæssigt et flottere produkt end Dells 25-tommer, og den høje opløsning bliver bedre udnyttet på AOC's 27 tommer. Omvendt har Dells skærm bedre justeringsmuligheder samt en lavere pris.Dell 25" U2515H koster i dag 2.500 kroner, og AOC Q2781PQ koster cirka 3.000 kroner.På grund af prisen og de mange indstillingsmuligheder, vil vi anbefale Dells U2515H-monitor, men vil du op på 27 tommer, er AOC Q2781PQ et glimrende valg.