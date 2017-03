Sidste skridt før 5G: Nu kommer LTE-Advanced Pro buldrende med gigabit-hastigheder

Arkivfoto: En 4G-sendemast fra TDC.

Det kommer til at tage endnu nogle år, før 5G-netværk kan være en kommerciel realitet. Til gengæld kommer LTE-Advanced Pro - niveauet før 5G - nu buldrende i teleindustrien.

Arbejdet med at realisere fremtidens 5G-netværk er i fuld gang.5G-specifikationerne er for nylig kommet på plads, og de nødvendige partnerskaber og kontrakter inden for 5G var i den grad i fokus på sidste måneds Mobile World Congress i Barcelona.Læs mere om det her Men 5G er ligger endnu et par år ude i fremtiden, før vi kan forvente at se de første kommercielle netværk. Derfra går der yderligere nogle år, mens udbygningen står på, og mens forbrugerne skal investere i nye smartphones, der rent faktisk understøtter 5G.Derfor er det også LTE-Advanced, der i de senere år har fået massivt fokus i teleindustrien.Det sidste niveau i udnyttelsen af LTE er den udgave, der kaldes LTE-Advanced Pro.Pro-versionen af LTE er skridtet før, at 5G skal tage over, og derfor kan LTE-Advanced Pro også levere nogle yderst interessante hastigheder.Og nu kommer LTE-Advanced buldrende, fremgår det af en ny analyse fra ABI Research."Når LTE-Advanced Pro-udrulningerne får momentum på tværs af kloden, vil teknologien, der præsenteres som efterfølgeren til LTE-Advanced-netværk, være et trinbræt til 5G for mobiloperatørerne."ABI Research forventer, at der i 2021 vil være over 641 millioner abonnenter til højhastigheds-løsninger via LTE-Advanced Pro, og heriblandt vil mange brugere findes her i Vesteuropa."LTE-Advanced Pro bringer markante forbedringer til trådløse netværk," udtaler Lian Jye Su, senior analytiker i ABI Research."LTE i gigabitklassen, high-speed downlink i LTE-Advanced Pro, ændrer måden, mobilbrugerne interagerer med deres enheder på.""Slutbrugere kan nu tilgå cloud-basede applikationer og streame 2K- og 4K-videoer på farten. Og operatører kan få gavn af en bedre udnyttelse af netværkene."Med LTE-Advanced Pro-specifikationerne vil man potentielt kunne opnå downlink-hastigheder fra 450 Mbps og op til 1,2 Gbps.Det sker ved hjælp af blandt andet 3-component-carrier aggregation, 4x4 MIMO og 256 QAM og 16 QAM i downlink og uplink, forklarer ABI Research.ABI Research estimerer, at der ved udgangen af 2016 var 16,5 millioner LTE-Advanced Pro-abonnenter på verdensplan fordelt på omkring 120 LTE-Advanced Pro-pilotprojekter eller kommercielle netværk rundt om i verden.Det antal vil dog nu stige hastigt."Selvom de nuværende smartphones endnu ikke understøtter gigabit-hastigheder på LTE, forventer ABI Research, at der vil være masseproduktion af enhederne senere i år, hvilket man kunne se på de tidlige flagskibs-annonceringer med gigabit LTE smartphones fra flere etablerede producenter på Mobile World Congress 2017.""5G er måske nok stadig uden for rækkevidde for mange operatører, men med trinvise investeringer garanterer LTE-Advanded Pro funktioner, der vil generere nye forretningsmodeller for operatører og bedre brugsscenarier for slutbrugere og samtidig forberede operatører på udrulningen af 5G."Der er over de seneste år blevet investeret milliarder og atter af milliarder af kroner i at opbygge og udvide LTE-netværk rundt omkring i verden.Ikke mindst her i Danmark har teleselskaberne givet den gas med LTE-udrulningen, og det er også grunden til, at danskernes LTE-netværk i dag hører til blandt de hurtigste og bedst dækkende i verden.Her i Danmark har LTE/4G over de seneste år ført til et sandt boom i datatrafikken over de trådløse forbindelser.Datatrafikken er således 20-doblet siden 2010, så hvert hvert mobile bredbåndsabonnement nu i gennemsnit bruger 24,1 GB data per halvår eller 4 GB per måned, ifølge Energistyrelsens rapporter.Selvom Danmark generelt har nogle af de hurtigste og bedst dækkende mobilnetværk i verden, er WiFi også fortsat en helt central netværksteknologi for de danske mobilbrugere, der ifølge OpenSignal bruger over 56 procent af tiden på WiFi frem for 3G eller 4G.