Først forærede Microsoft Windows 10 gratis væk: Nu kommer der flere reklamer i Windows 10

Flere reklamer er blevet spottet i beta-versionen af den kommende Creators Update til Windows 10.

"Man skal ikke skue given hest i munden," lyder et gammelt ordsprog om, at man ikke skal stille spørgsmål til gratis gaver.Men mange har alligevel stillet spørgsmål til Microsofts tilbud om en gratis opgradering til Windows 10: Hvordan skal Microsoft så tjene penge?En af måderne er Microsofts egne tjenester, som selskabet nu begynder at reklamere for direkte i Windows 10.Ikke i Skype, Edge eller andre af Microsoft egne apps og programmer, men direkte i Windows 10's File Explorer, der kernen i Windows 10..Den seneste reklame er placeret over dine mapper i File Explorers startside og reklamerer for lagerplads i Microsofts sky, OneDrive og Office 365.Det skriver blandt andet The Verge via brugere på Reddit, der tester de nye beta-versioner af den kommende Windows 10 Creators Update.Reklamen er ikke til at tage fejl af. Den viser brugeren et tilbud på 6.99 dollars om måneden for et Office 365-abonnement samt 1 TB lagerplads.På sin vis et godt tilbud, men man kan som Windows 10-bruger godt spørge sig selv, om den slags reklamer er en god ide?Det er langt fra første gang, at Microsoft er taget i at udsende reklamer i Windows 10.Reklamer for spillet Tomb Raider, der kan købes i Microsofts app-butik, blev vist på folks login-skærm, der vises "anbefalede apps" i startmenuen og i proces-baren.Microsoft selv forklarer til mediet The Verge , at reklamen for OneDrive skal ses som et "tip", så "Windows 10-brugere nemt kan få informationer om lagerplads i skyen."Ligeledes fortæller Microsoft, at du nemt kan slå reklamerne fra.Med Windows 10 som et gratis system, ligger store dele af Microsofts profit i abonnementstjenester som Office 365 og OneDrive.Derfor giver det også mening, at Microsoft forsøger at lokke så mange som muligt til at vælge cloud-tjenesten, omend det er et brud på normen om, at et styresystem som helhed er reklamefrit.