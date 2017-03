SKAT lukker for adgang til TastSelv på ubestemt tid - alvorlig fejl hos CSC blotter data

Sådan ser beskeden fra SKAT til danskerne ud fredag eftermiddag.

"På grund af en fejl hos CSC er adgangen til TastSelv via skat.dk midlertidigt lukket.""Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at sige noget om, hvornår der bliver lukket op for adgangen igen."Sådan lyder den opsigtsvækkende besked fra SKAT fredag over frokost."SKAT erfarede i går, at SKATs leverandør, CSC, har lavet en alvorlig fejl, der gjorde, at en mindre rådgivningsvirksomhed og dennes ca. 140 kunders oplysninger i en kort periode har været synlige for andre," oplyser SKAT i en pressemeddelelse Her skriver SKAT videre, at der blev lukket for adgangen til TastSelv, da fejlen blev opdaget.Det fremgår også, at CSC har erkendt fejlen."Jeg kan bekræfte, at der opstod en fejl i går, hvorefter vi lukkede for adgangen til det berørte system. Vi arbejder intensivt for at finde og rette fejlen hurtigst muligt. Jeg beklager naturligvis situationen," forklarer Jørgen Jakobsen, nordisk direktør i CSC.Jørgen Wissing Jensen, kontorchef hos SKAT, siger samtidig, at fejlen nu er ved at blive undersøgt og udbedret."Det er vigtigt for os, at borgere og virksomheders oplysninger bliver behandlet korrekt. Derfor bad vi vores leverandør om at lukke adgangen til TastSelv.""Vi arbejder nu sammen med CSC på at udbedre og undersøge fejlen, men det er på nuværende tidspunkt for tidligt at sige noget konkret om, hvornår der bliver lukket op for adgangen igen."Af pressemeddelelsen fremgår det også, at alle oplysninger og ændringer i TastSelv-systemet bliver logget."Derfor kan SKAT se, hvis nogen har været inde og se eller ændre oplysninger hos andre end dem selv. De borgere, som har fået vist deres oplysninger for andre, vil SKAT kontakte hurtigst muligt.""Det er ulovligt at foretage ændringer i en anden borgers skatteoplysninger, og sådanne sager vil i yderste konsekvens blive overdraget til politiet."Computerworld kan fredag over frokost selv ikke få adgang til TastSelv.Man bliver ganske enkelt mødt med en klassisk fejl-side i browseren, hvilket viser, at stikket er trukket helt til TastSelv i øjeblikket:"Der kan ikke oprettes forbindelse til dette website. DNS-adressen for tastselv.dks server blev ikke fundet," lyder beskeden.I en periode fredag var selve skat.dk også helt nede - men hovedsiden ser dog nu ud til igen at fungere.Fejlen hos CSC kommer på et ekstremt uheldigt tidspunkt, da det er mandag, SKAT har planlagt at offentliggøre danskernes årsopgørelser for 2016 - hvilket formenltig er den travleste dag på året for TastSelv-tjenesten.Ekstra-Bladet skriver, at flere danskere torsdag aften via TastSelv pludselig havde adgang til at logge på med 40-50 forskellige danskeres personnumre.Det har tilsyneladende været personer, som er kunder hos det rådgivningsfirma, der - ifølge pressemeddelelsen fra SKAT - fik blottet deres oplysninger på grund af fejlen hos CSC.Det ser dermed ud til, at de blottede CPR-oplysninger har været afgrænset til et mindre antal personer, hvilket dog alligevel er alvorligt nok til, at TastSelv nu er lukket ned på ubestemt tid.