Google blæser til cloud-kamp mod Amazon: Investerer 200 milliarder kroner i skyen

Google forsøger at kæmpe sig tilbage til storkunderne i skyen med store investeringer, slagtilbud og gratis services. Læs her, hvordan Google vil vride armen om på cloud-giganter som Amazon og Microsoft.

Bestyrelsesformand Eric Schmidt fra Alphabet, Googles moderselskab, har givet grønt lys til en investering på intet mindre end 210 milliarder kroner til selskabets cloud-infrastruktur.Således gik Eric Schmidt i slutningen af sidste uge på scenen ved Google-konferencen Next for at forklare, hvordan Google Cloud Platform skal tage kampen op mod IBM, Microsoft og i særdeleshed sky-kongerne fra Amazon.For mens Googles andel af cloud-markedet falder, stiger konkurrenterne til vejrs.Samtidig har Google analyseret sig frem til, at selskabets cloud-kunder ofte er iværksættere med enkelte storkunder som Spotify og Snapchat blandt kundelisten.Det skal der ifølge Google-folkene laves om på med præsentationen af partnerskaber med SAP, Pivotal og Rackspace.Det skriver Computerworlds svenske søstermagasin Computer Sweden Læs også: Google sadler om med Hangouts: Skal nu være enterprise-software - her er planerne For at lokke kunder over på Googles cloud-tilbud fra blandet andet Amazons sky-univers disker selskabet op med rabatter og gratis tilbud i skyen.Eksempelvis bliver op mod 15 Google-services som eksempelvis compute engine i mindre projekter gratis, hvis tilbuddet benyttes inden for et års tid.Samtidig kunne Google ifølge Techcrunch på Next-konferencen fortælle om gratis cloud-storage på op til fem gigabyte, der i en sky-verden dog hurtigt får ben at gå på.It-mediet ZDNet kan berette , at priserne på Googles compute engine falder med cirka fem procent i USA og Europa.Dette gør dog ikke nødvendigvis Googles totale cloud-omkostninger billigere end lignende muligheder hos Amazon, Microsoft og IBM, da cloud-priser afhænger af en masse faktorer omkring den konkrete brug.I en analyse af de reelle priser mellem Googles cloud og Amazons ditto, har cloud-analyseselskabet RightScale konkluderet, at Google målt på visse parametre er op mod 35 procent billigere i forhold til Amazons tilbud.RightScale har i sin analyse sammenlignet Googles "Commited Use Discount" med kunde-bindinger på op mod tre år mod Amazons "Reserved Instances".Du kan læse RightScales benchmark-analyse mellem de to cloud-produkter på selskabets blog