Udenrigsministeriet søger verdens første tech-ambassadør: Har du kompetencerne til at blive digital ambassadør for Danmark?

Nu kan du søge jobbet som dansk it-diplomat i Silicon Valley. Her kan du se, hvilke kompetencer det kræver.

Af jobsoplaget fremgår det, at der er tale om en "en ny højt prioriteret stilling" med arbejdssted på en ikke nærmere specificeret lokation i Silicon Valley i den amerikanske stat Californien.

Tidligere på året offentliggjorde udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), at Danmark som det første første land i verden vil udnævne en tech-ambassadør, der skal pleje forholdet til tech-giganter som Apple, Google, Facebook og Microsoft.Nu har Udenrigsministeriet så endeligt slået jobbet op Den nye stilling bærer titlen "særlig udsending for teknologi og digitalisering".Den kommende tech-ambassadør får ifølge jobopslaget til at opgave at navigere i krydsfelterne mellem offentlige og private aktører samt mellem indenrigspolitiske og udenrigspolitiske prioriteter.Da udenrigsminister Anders Samuelsen proklamerede, at han ville oprette stillingen forklarede han, at det var nødvendigt fordi verdens største tech-virksomheder er med til at drive store teknologiske forandringer, der har en enorm indflydelse på Danmark.I mange tilfælde kan tech-giganternes indflydelse være større end selvstændige nationer."Vi skal selvfølgelig holde fast i den gamle måde at tænke på, hvor vi plejer vores relationer til andre lande. Men vi er bare også nødt til at have tætte relationer til nogle af de virksomheder, som påvirker os," sagde udenrigsministeren til dagbladet Politiken Derfor skal du ifølge jobopslaget også har have "en omfattende og erfaringsbaseret forståelse for international politik samt nationale og internationale beslutningsprocesser.Derudover skal du som Danmarks førende tech-diplomat naturligvis også have kendskab til teknologiske og digitale tendenser, og udenrigsministeriet forestiller sig ligeledes, at du har følgende kompetencer:- Du har et bredt nationalt og internationalt netværk, du kan trække på i udviklingen af tech-diplomatiet.- Du er hjemmevant med kommunikation og mediehåndtering.- Du har erfaring fra arbejde i en politisk styret organisation.- Du har indsigt i Udenrigsministeriet forretningsområder.- Du har dokumenteret ledelses- og forhandlingserfaring.- Du har visioner og ideer, og det mod og den vedholdenhed der skal til, for at omsætte dem til resultater.Udenrigsministeriet forventer, at den nye ambassadør vil have første arbejdsdag i september 2017, og det bliver samtidig understreget, at jobbet kræver, at du vil være i stand til at opnå en sikkerhedsgodkendelse.