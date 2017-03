Efter flere års medvind til Microsofts Office 365: Nu melder IBM klart ud om fremtiden for Notes og Domino

IBM melder klart ud om fremtiden for Notes og Domino, der i de seneste år har haft det svært i kampen mod især Microsofts løsninger.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

IBM's Domino og Notes lever og har det godt - og der er ingen planer om at udfase produkterne.Sådan lyder den klare melding fra Ed Brill, vice president i afdelingen for IBM Collaboration Solutions, i et blogindlæg, efter at it-giganten netop har afholdt konferencen IBM Connect 2017."På IBM Connect 2017 var det vigtigt for os at understrege vores commitment til IBM Domino som en applikations- og mail-platform, der fortsætter med at være relevant og opdateret med moderne teknologier," skriver han.Notes og Domino har efterhånden 30 år på bagen, men selvom ikke mindst Microsoft i de senere år har nuppet Notes-kunder, har IBM ikke tænkt sig at kaste håndklædet i ringen.Ed Brill fremhæver en række annonceringer fra IBM's side, der viser, at der stadig er en klar roadmap og dermed fremtid for Domino og Notes.Det drejer sig blandt andet om udvidet support.Notes/Domimo 9.0 blev sendt på markedet i 2013, og med IBM's normale support-model på fem år ville det betyde, at den almindelige kunne være ophørt i 2018."Men vi ved, hvor vigtige disse produkter er for jeres forretning, og vi fortsætter med at investere i funktionalitet.""For IBM Notes/Domino 9.0 har vi annonceret, at produkt-supporten vil blive udvidet til mindst 2021 og den udvidede support til mindst 2024," skriver Ed Brill til kunderne.Herefter kommer IBM-topchefen i blogindlægget med en ganske utvetydig melding, der nok skal ses i lyset af, at Microsofts Office 365 med både mail- og samarbejdsløsninger i de senere år har stjålet meget af rampelyset:"Der er ikke planlagt "end of life" for Notes og Domino, og vi vil fortsætte med at opdatere tidslinjen for support baseret på fremtidige releases og krav fra markedet."IBM har da også over de senere år leveret nye funktioner og teknologier til Notes/Domino - senest kom der en feature pack 8 til platformen i starten af marts."Med disse planer og spændende feature packs i pipelinen vil investeringer i Notes/Domino fortsætte med at gavne jeres organisationer i mange år frem," lyder beskeden videre fra Ed Brill og IBM.Selvom IBM altså ikke lægger skjul på, at Domino/Notes er en platform, der vil blive investeret i i mange år frem, er det svært at ignorere, at IBM's løsning i de senere år har haft det svært ikke mindst i konkurrencen med Office 365 fra Microsoft.Her i Danmark har talrige kommuner og store virksomheder skiftet fra IBM til Microsoft.Der er dog stadig en del Domino/Notes-kunder både her i Danmark og ikke mindst på internationalt plan.