Efter mange års nedtur - nu træder Yahoo-chef tilbage og får kæmpe millionbeløb

Yahoos topchef Marissa Mayer skal til at lede efter et nyt job.For det fremgår af officielle dokumenter, der er blevet indgivet til de amerikanske myndigheder i forbindelse med Verizons opkøb af Yahoo, at Marissa Mayer nu må forlade chef-stolen.Det skriver blandt andet Business Insider. Det fremgår ligeledes af dokumenterne, at Mayer som led i sin aftrædelsesordning modtager intet mindre end 23 millioner dollar i kompensation. Det vil sige knap 160 millioner danske kroner.Yahoo ansatte Marissa Mayer som administrerende direktør i 2012, hvor hun blev udset til rollen som selskabets frelser.Det lykkedes dog aldrig for Marissa Mayer at redde den falmende internetgigant.I stedet brugte hun store summer på at opkøbe en lang række selskaber. Det mest spektakulære opkøb er formodentligt opkøbet af blogtjeneste Tumblr, som Yahoo betalte knap 6,4 milliarder kroner for.Marissa Mayer kom til Yahoo fra Google, hvor hun startede sin karriere som 24-årig.Her kom hun direkte fra Stanford University, og hos Google gjorde hun lynkarriere og fik hurtigt ansvaret for virksomhedens mest succesrige produkter.Hun havde blandet ansvaret for brugeroplevelsen på Googles søgemaskine og mail-tjenesten Gmail, og hun fik hurtigt ry for at være en af Silicon Valleys skarpeste hjerner indenfor produktudvikling og design, hvor hun er kendt for sin meget datadrevne tilgang.Marissa Mayers opgave med at genrejse Yahoo har dog efterhånden set mere og mere umulig ud, og i sommer blev det offentliggjort, at Verizon havde indgået en aftale om at opkøbe Yahoo for 32 milliarder danske kroner.Efterfølgende kom det dog frem, at Yahoo har været offer for en række gigantiske hackersagere, hvor af den ene sag blevet udråbt til verdenshistoriens største hack. Her blev en halv milliard brugere blev ramt.Hackerskandalen betød, at det lykkedes for Verizon at få forhandlet købsprisen ned med knap to milliarder kroner.