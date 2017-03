"I mit hjemland er cirka syv procent af befolkningen på nettet, fordi mange byer ikke er online"

“

I lang tid har internetbrugen i Afrika ligget ret lavt, fordi der har manglet infrastruktur, services og teknisk forståelse for, hvad man kan bruge nettet til.



Internet-penetrationen i Afrika ligger generelt omkring 20 procent. Nogle lande som Nigeria og Marokko er langt fremme, mens der er færre brugere i andre lande.



I mit hjemland Congo er cirka syv procent af befolkningen på nettet, fordi mange byer ikke er online. Men andelen af befolkningen med adgang til internettet vokser forhåbentlig til 25 procent inden for fem år og måske til 40 procent inden for 10 år.



Efterhånden bliver der udviklet stadig flere statslige e-services, og kommercielle e-handelssites vinder frem, mens teknologier som 3G og 4G på mobilfronten bliver mere normalt. Samtidig får vi stadig mere optisk fiber ind i Congo, hvilket gør nettet hurtigere og mere stabilt.



Vi får også snart bygget et exchange-point i Congo, som vil være Sydvest-Afrikas knudepunkt til internettet, så fremtiden ser lys ud.





”