KMD betaler 100 millioner kroner i bod til Kombit i stort forlig efter måneders voldsom kritik

KMD betaler 100 millioner kroner tilbage til kommunernes fælles it-organisation, Kombit, som led i et forlig om de stærkt forsinkede systemer.

Efter en turbulent tid med voldsom kritik og stor utilfredshed fra flere store kunders side, har KMD indgået forlig med kommunernes it-selskab, Kombit, i sagen om en række stærkt forsinkede it-systemer.I forliget indgår, at KMD betaler 100 millioner kroner i bod til kommunerne for den stærkt forsinkede leverance af de såkaldte støttesystemer.Kombit-formand Erik Nielsen siger i en pressemeddelelse, at det er hans indtryk, at KMD har 'lyttet' til kommunernes utilfredshed."Og med dette forlig imødekommer KMD centrale dele af kommunernes ønsker," siger han.Støttesystemerne er indtil videre 15 måneder forsinkede. Kommunerne har været aldeles rasende over forsinkelsen, da støttesystemerne skal erstatte gamle KMD-systemer, som er væsentligt dyrere for kommunerne.Det betyder, at KMD tjener meget store summer for hver måned, KMD er forsinket, hvilket har fået kommunerne til direkte at beskylde KMD for at spekulere i forsinkelserne.Dette har KMD's topchef, Eva Berneke, blankt afvist.Forliget mellem Kombit og KMD indeholder tre hovedelementer.1: Tilbagebetaling af 100 millioner kroner.2: En forlængelse af den nuværende prisaftale om de eksisterende systemer, hvilket sikrer kommunerne en besparelse på 300 millioner kroner.3: En skarp tidsfrist, der gør, at KMD har indvilget i at betale yderligere bod, hvis ikke systemerne er klar senest i oktober 2017.Denne sidste del af aftalen skal sikre, at det er KMD, der taber penge, hvis systemerne forsinkes yderligere, og ikke kommunerne, der ellers hidtil har måtte gribe i lommerne for hver måned, de nye systemer er blevet forsinket.Eva Berneke meddeler i pressemeddelelsen, at KMD anerkender, at 'leveranceforløbet omkring støttesystemerne ikke har mødt kommunernes krav og forventninger, og har heller ikke mødt vores egne.'"KMD vil i samarbejde med Kombit gøre sit yderste for at få afsluttet leveringen af støttesystemerne til alles tilfredshed," lyder det fra Eva Berneke.Kombit har tidligere meddelt, at kommunerne forventede at blive kompenseret 'krone for krone' for forsinkelserne - inklusive afledte skadeeffekter, da forsinkelserne betyder, at også andre systemer er blevet sat i venteposition.Kombit har tidligere sagt, at det forventede beløb ville løbe op i 'stort, tre-cifret millionbeløb.KMD har gennem de seneste måneder været udsat for meget hård kritik for både selskabets forretningsmetoder og kvaliteten af selskabets systemer.Både kommunerne, ATP, FTF-A, Skat, Region Syddanmark og senest Coop har i hårde vendinger udpeget KMD som en væsentlig årsag til it-problemer.Flere af dem har peget på dårlige leverancer, manglende efterlevelse af aftaler og dårligt samarbejde som nogle af de væsentligste kritikpunkter.Fornylig har både Region Syddanmark og FTF-A ophævet store aftaler med KMD om udvikling og levering af store it-systemer, mens Skat har stævnet KMD med krav om tilbagebetaling af 700 millioner kroner for det kuldsejlede EFI-projekt."Vi står med et it-system, der aldrig kom til at fungere og en leverandør, der ikke har leveret som lovet," sagde skatteminister Karsten Lauritzen (V) dengang.