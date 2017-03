Forbrugerombudsmanden: Microsofts tvungne opdatering til Windows 10 ulovlig

Det var i strid med god markedsføringsskik, da Microsoft opdaterede danskernes Windows-computere, selv om brugerne flere gange afviste opdateringen.

Selvom brugere af Windows 7 og 8.1 afviste en Microsoftopdatering til Windows 10, blev computeren alligevel opdateret, og det var ulovligt.Det konkluderer Forbruger-ombudsmanden , efter at 18 utilfredse Windows-brugere har klaget.Opdateringen til Windows 10 skete igennem "Windows Update", men selv om Windows 7 og 8 .1-brugere aktivt fravalgte Windows 10-opdateringen, endte den i nogle tilfælde alligevel med at blive installeret på deres computere.Nogle forbrugere fik efterfølgende problemer med at bruge andre programmer, og andre mistede data, da installationen gik i gang."Opdateringer af et styresystem kan have utilsigtede konsekvenser for den enkelte forbrugers anvendelse af sin computer. Opdateringer må derfor ikke installeres, uden forbrugeren er klar over det," siger Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.Særligt et vindue, der ikke automatisk afviste opdateringen, når man vanen tro lukkede vinduet ned ved et tryk på krydset i højre hjørne, var misvisende overfor forbrugeren.Microsoft ændrede praksis med virkning fra den 30 juni 2016, så opdateringer kun sker som et aktivt valg af forbrugeren.It-selskabet hjælper desuden også brugere, der måtte have problemer som følge af opdateringen.Derfor har forbrugerombudsmanden afsluttet sagen."Jeg har haft en god dialog med Microsoft. Microsoft har ændret på sin praksis, så forbrugerne ikke længere kommer til at installere en opdatering, som de regnede med, at de havde afvist," siger Christina Toftegaard Nielsen.Microsoft leverede Windows 10 som en gratis opdatering i et år efter lanceringen, men mange brokkede sig over Microsofts aggressive reklamering af Windows 10 i Windows 7 og 8.1-systemerne.I dag er opdateringen ikke længere gratis.