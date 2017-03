Avis: Stein Bagger fundet i Sverige - kurator ser med fornyet sult på sagen

Stein Bagger som han så ud i sine velmagtsdage tilbage i januar 2008, hvor IT Factory var hovedsponsor på stor, international IBM-konference i Florida.

Stein Bagger er fundet i Sverige af dansk dagblad, som rapporterer, at den tidligere IT Factory-direktør kører rundt i luksusbil. Den oplysning vækker interessere hos kurator efter IT Factory-boet, der nu vil tage kontakt til den svindeldømte forretningsmand.

Annonce:



Annonce:

Det danske dagblad Ekstra Bladet har opsporet den forhenværende IT Factory-direktør Stein Bagger, der fra 2008 og frem til 2014 har siddet i fængsel for svindel i milliardklassen.Blandt andet har Ekstra Bladet opsnuset, at Stein Bagger med ophold i Sverige under navnet Sten Hansen kører rundt i en Porsche Cayenne, der koster over en million kroner i dagens Danmark og cirka det halve i Sverige.De oplysninger er nået kurator efter IT Factory-boet, Boris Frederiksen hos Kammeradvokaten, som har kigget på Ekstra Bladets oplysninger med stor interesse."Set fra vores perspektiv er det selvfølgelig altid interessant, hvis en fallent synes at have formueforhold, der ikke er helt foreneligt med at være gået konkurs," udtaler Boris Frederiksen til Ekstra Bladet.Der mangler fortsat omkring 200 millioner kroner i bo-opgørelsen efter IT Factory.Kurator fortæller endvidere, at han nu vil forsøge at tage kontakt til Stein Bagger/Sten Hansen for at få flere oplysninger ud af den tidligere svindeldømte forretningsmand.Boris Frederiksen forklarer, at en kontakt til Stein Bagger kan ende ud i to mulige forløb.Enten vil Stein Baggers oplysninger om eksempelvis den dyre bil give fin mening, og så er der ikke mere at komme efter i denne omgang.Eller også vil oplysningerne give grobund for endnu en undersøgelse af Stein Baggers økonomiske forhold med henblik på, at kreditorerne kan tilgodeses yderligere."Hvis der synes at være noget at gå efter, vil jeg tage fat i de kreditorer, hvis penge jeg forvalter, og spørge, om de synes, der skal bruges midler på at undersøge det nærmere," siger Boris Frederiksen til Ekstra Bladet.Boris Frederiksen understreger over for dagbladet, at han ikke umiddelbart set nogen rygende pistoler i de nyere artikler om Stein Baggers ophold i Sverige."Det var noget andet, hvis han havde købt Amalienborg og boet dernede," siger Boris Frederiksen til avisen.Han forklarer, at der i det forudgående arbejde i IT Factory-sagen blandt andet er udarbejdet en pengestrømsanalyse, hvor sporet til Stein Bagger er blevet koldt."Vi ved, hvad der mangler, vi ved, hvad der er brugt, og de penge, der mangler, er ikke umiddelbart noget, man kan forbinde med ham. Det er klart, han har noget med det at gøre i og med, han drev virksomheden, men det er penge, som er forsvundet i det amerikanske spor, hvor de er flydt andre veje," siger Boris Frederiksen.Derfor er første skridt en kontakt til den tidligere IT Factory-direktør, hvorefter Boris Frederiksen i samråd med kreditorerne beslutter sig for, om der skal foretages yderligere undersøgelser i sagen.