ATP fyrer KMD efter måneders utilfredshed: KMD mister kæmpe-ordre midt i alvorlig krise

Udbetaling Danmark, der bestyres af pensionskassen ATP, opsiger efter mange måneders tovtrækkeri og utilfredshed sin meget store aftale med KMD.Det sker efter, at ATP adskillige gange har rettet voldsom kritik mod KMD, som er stærkt forsinket i arbejdet med at levere den aftalte løsning, Social Pension, der skal anvendes til at udbetale pension til 1,3 millioner danskere."Bestyrelsen for Udbetaling Danmark har besluttet at ophæve kontrakten med KMD [...] Det sker efter kritiske drøftelser med KMD, hvor det ikke er lykkedes at finde en acceptabel løsning," lyder det i en pressemeddelelse fra ATP.ATP meddeler envidere, at selskabet 'gerne havde set,' at KMD havde leveret systemet som aftalt, men ATP peger på dårlig projektstyring, manglende viden om metode og manglende viden om pension blandt KMD's folk som nogle af de væsentlige mangelpunkter."[KMD vil] ikke på tilfredsstillende vis kompensere Udbetaling Danmark og kommunerne for de store millionbeløb, forsinkelserne koster," lyder det fra Udbetaling Danmark.Det er nu planen, at ordren på at udvikle og levere Social Pension skal i genudbud i løbet af foråret. Her vil ATP med en udelukkelsesparagraf fra udbudsloven i hånden udelukke KMD fra at byde.ATP har tidligere krævet, at KMD tilbagebetaler en halv milliard kroner for de meget omfattende forsinkelser, ligesom ATP flere gange har truet med at ophæve den pågældende kontrakt, hvis ikke KMD rettede ind.Utilfredsheden fik yderligere næring fornylig, da det kom frem, at mindre end halvdelen af de komponenter, som KMD indtil videre har udviklet til projektet, i strid med ATP's ønsker er baseret på standardkomponenter.ATP's fyring af KMD er den hidtidige kulmination på en lang række problemer for KMD, der helt usædvanligt for en virksomhed af denne størrelse for tiden oplever, at en lang række af selskabets helt store kunder i enighed udtrykker massiv utilfredshed.KMD har således netop indgået forlig med kommunernes it-selskab Kombit om en lignende sag. Dette har ført til tilbagebetaling fra KMD af 100 millioner kroner til kommunerne.KMD vandt i foråret 2015 ordren med at udvikle Social Pension foran selskaber som CSC, EG, IBM og Netcompany.ATP har tidligere beskyldt ATP for at score 23 millioner kroner hver eneste måned, systemet er forsinket. Dette skyldes, at Social Pension skal erstatte et af KMD's langt dyrere monopolsystemer.Samme kritik retter kommunerne for tiden mod KMD. De truer direkte med at udelukke KMD fra fremtidige ordrer.KMD-topchef Eva Berneke har kategorisk afvist, at KMD skulle spekulere i at forsinke systemerne for egen vindings skyld.