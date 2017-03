KMD bliver sat uden for døren i kommende kæmpe-udbud fra ATP - får forbud mod at deltage

KMD bliver helt usædvanligt sat uden for døren og forbudt at deltage, når ATP i løbet af de kommende måneder sender pensions-udbetalings-system til flere hundrede millioner kroner i udbud.

Annonce:



Annonce:

Danmarks største pensionskasse, ATP, sætter KMD helt uden for døren, når organisationerne i løbet af foråret sender opgaven på at udvikle et nyt system til pensions-udbetalinger til 1,3 millioner danskere i udbud.Sådan lyder det fra ATP, der netop har opsagt en kæmpe-aftale med KMD om levering af Social Pension, som parterne indgik i foråret 2015.Her vandt KMD ordren foran blandt andre Netcompany, CSC, IBM og EG.ATP anslog dengang ordren til at være omkring 320 millioner kroner værd, men Computerworld erfarede dengang, at KMD endte med at byde ind med en pris på under 200 millioner kroner.Efter fyringen skal ordren nu igen sendes i udbud.Og her vil ATP altså helt udelukke KMD fra at byde på ordren.Det sker med henvisning til udbudslovens §137, stk 5.Her hedder det, at en ‘udbudsgiver' kan udelukke en leverandør fra at deltage i et udbud, hvis"...ordregiveren [ATP, red] kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion."Også kommunerne har truet med helt at udelukke KMD fra kommende udbud.Det kan du læse mere om her:Minister for offentlig innovation, Sophie Løhde (V) har ellers tidligere i et samråd peget på, at det ikke nødvendigvis er en nem sag at udelukke leverandører fra at deltage i udbud."Men skal holde sig for øje, at der skal være tale om objektive kriterier. Alle virksomheder har gode og dårlige projekter, og vi ved, at der typisk har været dårlig kommunikation, når et projekt kører skævt," har ministeren sagt.ATP har tidligere flere gange truet med at ophæve sin kontrakt med KMD, ligesom selskabet har krævet, at KMD tilbagebetaler mindst en halv milliard kroner.Således har ATP tidligere præsenteret KMD for to mulige løsninger, nemlig en blød løsning (betaling af en halv milliard kroner) eller en hård løsning (ophævelse af kontrakten plus krav om tilbagebetaling af en milliard kroner).En stor del af problemet har været, at KMD også leverer det gamle system, som det nye, stærkt forsinkede system skal afløse.Det gamle system er imidlertid meget dyrere end det nye. Det betyder, at KMD angiveligt har scoret 23 millioner kroner hver eneste måned, leveringen har været ramt af forsinkelse.Fornylig har både Region Syddanmark og FTF-A ophævet store aftaler med KMD om udvikling og levering af store it-systemer, mens Skat har stævnet KMD med krav om tilbagebetaling af 700 millioner kroner for det kuldsejlede EFI-projekt.