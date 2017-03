ATP forlanger mere end 100 millioner kroner i erstatning fra KMD

ATP indleder voldgiftsag mod KMD efter fyringen af selskabet. ATP kræver et stort tre-cifret millionbeløb betalt tilbage af KMD.

Danmarks største pensionsselskab, ATP, trækker KMD i retten med krav om tilbagebetaling af et meget stort beløb.Det sker efter, at ATP tirsdag fyrede KMD som leverandør af it-systemet Social Pension.KMD vandt ordren i foråret 2015 foran selskaber som EG, CSC og Netcompany, men projektet har været præget af store forsinkelser og problemer."Vi indleder nu en voldgiftssag, og her vil vores krav lyde på et større, trecifret million-beløb, som er det tab, som kommunerne - og dermed skatteyderne - i sidste ender risikerer at skulle betale," lyder det fra bestyrelsesformand i Udbetaling Danmark, Frank Jensen.ATP krævede for få måneder siden mindst en halv milliard kroner i tilbagebetaling fra KMD som kompensation for forsinkelserne på mindst 15 måneder.Dengang fremlagde ATP angiveligt to modeller for KMD, nemlig en blød (tilbagebetaling af en halv milliard kroner) og en hård model (ophævelse af kontrakten samt krav om tilbagebetaling af en milliard kroner).Også kommunerne har truet med bål og brand over store forsinkelser og problemer, men de er angiveligt blevet formildet med et helt nyt forlig, hvorunder KMD har indvilget i at tilbagebetale 100 millioner kroner.KMD blev i januar også sat på porten i Region Syddanmark, der ophævede en kontrakt til 100 millioner kroner på levering af stort løn- og vagtplanssystem.Det skete, fordi regionen ikke ville acceptere afleveringen af systemet, som regionen mente ikke levere op til kravene i udbuddet.Også a-kassen FTF-A har fornylig ophæøvet en stor kontrakt med KMD på grund af utilfredshed.

KMD landede i selskabet seneste, lukkede regnskabsår - 2015 - et overskud på 513,4 millioner kroner på en omsætning på 5,1 milliarder kroner.