Nu kommer alle Microsofts forsinkede sikkerhedsopdateringer væltende- skynd dig at opdatere

Microsoft har endelig fået udsendt de mange sikkerhedspatches, der glippede i sidste måned. Hele ni kritiske sårbarheder bliver lukket denne gang for skadelige scripts, som allerede florerer på nettet.

Microsoft har anden tirsdag i marts udsendt en hel stribe sikkerhedsopdateringer, der både hidrører nye huller såvel som gamle sikkerhedsbrister.For it-gigantens udsendelse af sikkerhedslapper i februar forløb ikke helt som planlagt.Det kan du læse mere om her:Derfor er der nu både gamle og løsninger tilgængelige til at lukke for huller i alt fra Windows over Office-pakken til diverse browsere og virtualiseringsværktøjer.Hele ni opdateringer fra Microsofts opdateringspakke er markeret som kritiske, oplyser det danske it-sikkerhedsselskab CSIS Security Group."Flere af sårbarhederne misbruges allerede aktivt og skulle oprindeligt have været patchet i sidste måned. CSIS anbefaler, at man installerer disse sikkerhedsopdateringer snarest muligt," lyder opfordringen fra det danske sikkerhedsselskab."Det er i særdeleshed MS17-006, MS17-007, MS17-008, MS17-009 og MS17-010, som der bør haves særligt fokus på," fortsætter sikkerhedsselskabet i sin opfordring til at få sat gang i lappegrejet.Du finder opdateringerne på Microsofts sikkerhedssite I slipstrømmen på Microsofts store lappepakke er Adobe nærmest traditionen tro også ude at lappe huller i flere af sine software-produkter.To kritiske huller er blevet fundet i henholdsvis Flash Player og Shockwave Player, hvor hullet i Flash Player er mest udbredt på platforme som Windows, Mac, Linux og Chrome OS.Du finder opdateringen til Flash Player her , mens du kan klikke dig frem til lappegrejet til Shockwave Player her Også virtualiseringsselskabet VMware er strøget i reparationsværkstedet, efter der er fundet alvorlige huller selskabets Workstation og Fusion.Ulappet kan et af hullerne hos VMware medføre, at en ondsindet person kan afvikle kode på dit system, så har du VMware-udstyr i form af Workstation og Fusion under motorhjelmen, bør du derfor gå til VMwares sikkerhedssite for opdateringer.