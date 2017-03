Spilbranchens vilde vækstrater fortsætter: Runder milliard-milepæl i 2017

Et spil som League of Legends sørger med sin gratis-del til, at pengene vælter ind i spilfirmaernes lommer nu og i de kommende år.

Den internationale spilindustri er i kraftig vækst, og den markante omsætning stopper ikke i de kommende år. Analysehus vurderer, at spilindustrien nærmer sig en billion-omsætning om få år.

Spil-virksomheder kan se frem til fede tider i de kommende år.Efter en stejl omsætningskurve i de forgangne år ser det nemlig ud til, at væksten i spilindustrien fortsætter med uformindsket styrke.Analysevirksomheden Juniper anslår, at spil-virksomheder i hele verden allerede i år samlet vil kunne præstere en omsætning på over 100 milliard dollar svarende til 700 milliarder kroner.Junipers vurdering af omsætningen inden for spil lyder på 132 milliarder dollar i 2021, hvilket altså vil betyde en omsætning på 850 milliarder kroner på spil om fire år.Det skriver tv-messen International Broadcasting Convention på sin hjemmeside I de forgangne år har spil-industrien også været i rivende udvikling, hvor især mobilspil er den store vækstdriver.Det kan du læse mere om her: Skal du være it-milliardær? Så skal du udvikle et mobilspil Analytikerne fra Juniper Research fremhæver blandt andet, at væksten kommer fra PC-spil som eksempelvis League of Legends, hvor en del er gratis, mens adgang til resten af spillet koster penge.I samme boldgade er multiplayer-spil kendt fra flere e-Sportsarrangementer også blandt vækstsparkerne, mens det samme gælder for mobilspil.For mobilspil gælder det desuden, at målgruppen her er meget mere varieret med mange midaldrende spillere og flere kvinder, end det eksempelvis ses på PC-spillene.