Vestager løfter pegefingeren: Software-skabte priser kan koste kæmpe-bøder

Den danske konkurrencekommissær Margrethe Vestager (R) er ikke bleg for at stikke store bøder ud til virksomheder, der lidt for kreative med deres algoritmer til at holde konkurrenterne fra fadet.

Virksomheder med algoritme-prissammenligningsmekanismer på produkthylderne skal tage sig i agt for en dansk kvinde.Kvindens navn er Margrethe Vestager, og hun har for nyligt løftet pegefingeren og drejet den imod de virksomheder, som benytter deres algoritmer til at blokere for konkurrenter og/eller danne priskarteller.For efter Google er havnet på anklagebænken beskyldt for netop at have brugt sin altdominerende position på søgemarkedet til at holde konkurrenter ude af markedet for shopping-prissammenligninger, advarer EU-Konkurrencekommissær Margrethe Vestager igen it-selskaber mod heftige bøder."Jeg synes ikke, at konkurrencemyndigheder skal være mistænksomme mod enhver, som benytter et automatiseret system til prisfastsættelse, men vi skal være på vagt," lyder det fra Margrethe Vestager fra på en konference arrangeret af den tyske konkurrencemyndighed Bundeskartellamt.Det skriver Reuters Læs også: Margrethe Vestager smækker ny milliard-bøde i bordet: Tech-giganter straffet for batteri-kartel Talen var rettet mod de virksomheder, der indgår i karteller, og som har til hensigt at skabe et hemmeligholdt prisniveau, der imødegår den frie konkurrence.For den slags aktiviteter er dukket op med sofistikerede algoritmer hos grupperinger af virksomheder, der kan prissætte, som de vil, og derefter fordele et marked mellem sig."Som konkurrencemyndighed skal vi holde øje med karteller, der benytter software til at operere mere effektivt. Hvis den slags værktøjer er med til at opretholde deres karteller mere nøje, vil det give sig udslag i de bøder, som vi pålægger virksomhederne," siger Margrethe Vestager.Bare for at få en fornemmelse af bødestørrelsen, står Googles påståede monopolmisbrug af sin søgemaskine til at promovere selskabets mere eller mindre kendte shoppingservice til at koste it-giganten op mod 45 milliarder kroner i bøde.Det kan du læse mere om her: Vestager kræver svar fra Google i milliard-konkurrencesag Margrethe Vestagers bøderamme går op til 10 procent af en virksomheds omsætning, hvis en it-virksomhed eller andre med smarte algoritmer holder konkurrenterne ude af et marked.