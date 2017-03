Nye regler tvinger bankerne til at åbne for API'er: It-firmaer kan få direkte adgang til dine bankdata

"Vi har meget store forventninger til det nye direktiv," siger David Andersen, produktdirektør hos regnskabsprogrammet Dinero. Foto: Thomas Vilhelm, Photographic Nordic

Danske Dinero glæder sig til, at bankerne næste år bliver tvunget til at åbne for deres API'er. Det giver virksomheden mulighed for at tilbyde en række helt nye tjenester.

"Men i princippet også store data-giganter som Facebook eller Google, der kan bygge tjenester oven på brugernes data. "

Til årsskiftet træder der er nyt EU-direktiv i kraft, der tvinger de danske banker til at åbne op for deres API og gøre data tilgængelig for andre virksomheder.Det ventes især at blive en fordel for fremadstormende fintech-iværksætter-virksomheder.En af de virksomheder er danske Dinero.Det fortæller David Andersen, der er produktdirektør hos regnskabsprogrammet Dinero, der sidste år blev solgt til den nordiske regnskabsgigant Visma."Vi har meget store forventninger til det nye direktiv," siger han til Computerworld.EU-regulativet, der bærer navnet PSD2, betyder i praksis, at forbrugerne med et klik får mulighed for at give en tredjepart adgang til dele af deres bankdata.Tredjeparten kan være en mindre iværksætter-virksomhed, men i princippet også store data-giganter som Facebook eller Google, der kan bygge tjenester oven på brugernes data.Dinero planlægger ligeledes, at udvikle en lang række nye funktioner på baggrund af brugernes data, fortæller David Andersen.Når direktivet træder i kraft 1. januar 2018 forestiller David Andersen sig, at en af de første forandringer bliver, at Dinero kan integrere en mobil-bank-funktion i sin regnskabs-app."Det vil sige, at du i princippet får en mobil netbank i vores app. Der vil dukke en fane op i appen, der hedder netbank, og det betyder, at brugerne ikke længere skal skifte mellem flere forskellige apps, men kan få adgang til deres transaktioner direkte i vores regnskabs-app. På lidt længere sigt er det vores mål, at vi vil bruge de mange data mere intelligent og lave automatiske bogføringer," forklarer han.Den friere adgang til bank-data kan ifølge David Andersen også fremme Dineros ambition om, at det i sidste ende skal være mulig for brugerne at lave al deres regnskab-arbejde direkte på en smartphone.For den store og helt åbenlyse ulempe ved at lave regnskab på en smartphone er i dag, at skærmen er mindre end på en traditionel computer og samtidig skal du bruge en touchskærm fremfor et fysiske tastatur."Derfor er der en fordel, hvis du selv skal indtaste mindre, og flere ting foregår automatiseret. Og det bliver muligt, når du kan integrere dine bankdata med din Dinero-konto. Det vil blandt andet give os mulighed for at bygge machine learning-værktøjer, der kan knuse data og foretage automatseringe for dig," siger han og uddyber:"Spoler vi tiden fire eller fem år frem, er det vores forhåbning, at vi i real-time kan suge data fra bankerne og via machine-learning bogføre de mange data for brugerne. Målet er, at vi kan give brugerne et helt bogholderi i lommen, hvor vi eksempelvis kan monitorerer om brugernes kunder betaler deres regninger til tiden og automatisk udsende rykkere."Han forestiller sig ligeledes, at Dinero-appen kan gøre brugerne opmærksomme på det, hvis deres udgiftniveauer på visse områder er højere end hos lignende virksomheder."Lad os sige, at du er murer, så vil vi kunne gøre dig opmærksom på det, hvis din telefonregning er for høj i forhold til andre i din branche" siger han.Det åbner også muligheder for, at Dinero vil kunne tjene penge på at målrette annoncer på baggrund dataerne, men denne type tiltag er dog en hårfin balancegang, forklarer David Andersen."Vi kommer ikke til at plastre Dinero til med annoncer. Men hvis vi kan give brugerne værdi samtidig med, at vi kan lave lidt mønt på det, så er det en mulighed som vi vil overveje. Det kunne eksempelvis være, hvis vi kunne give den førnævnte murer tilbud på telefoni fra et teleselskab, der kan sikre, at han kan nedbringe sin telefonregning," siger David Andersen.Der er dog stadigvæk en mange uafklarede spørgsmål forbundet med implementeringen af PSD2-direktivet, forklarer David Andersen.Det er eksempelvis endnu uvist, hvordan kunderne i praksis kommer til at give en tredjepart som Dinero adgang til deres bankdata.Men det er Dineros forventning, at kunderne i fremtiden kan logge ind i deres netbank og hente en nøgle, som de efterfølgende blot indtaster i apps som Dinero."Men vi ved ikke, hvordan det præcis kommer til at foregå, og der er ingen tvivl om, at bankerne ikke er interesseret i at give os mere, end de absolut skal," siger han.