Byggeri af Apple-datacenter i krise: Risikerer flere års forsinkelse - og måske endda aflysning

Byggeriet af Apples store datacenter i Irland er i dyb krise. Det store datacenter skulle ellers bygges parallelt med Apples center ved Viborg, men står nu til at blive flere år forsinket - eller måskke endda helt afblæst.

Her ligger Athenry. En grund lige vest for byen er udset til at skulle huse det store datacenter.

Mens byggeriet af Apples enorme datacenter ved Foulum uden for Viborg er i fuld gang, står det værre til med byggeriet af søster-datacenteret, som Apple vil opføre i den lille by Athenry i Galway i det vestlige Irland.De to mega-centre udgør tilsammen kernen i Apples store europæiske data-satsning og vil ifølge planerne tilsammen fylde 166.000 kvadratmeter, når de en dag er fuldt udbyggede.I Foulum er byggeriet for tiden i fuld gang. Du kan se byggeriet og en model af det færdige datacenter i dette fotogalleri:I Irland er Apple-byggeriet slet ikke kommet i gang endnu. Faktisk er det ikke engang afgjort, om Apple overhovedet får lov til at bygge.Saen for tiden er under behandling i den irske Højesteret, som i næste uge vil afgøre, om den vil tage sagen videre.Byggeriet af det irske datacenter - budgetteret til at koste 850 millioner (cirka 7,3 milliarder kroner) - er indtil videre forsinket i mindst halvandet år.Indbyggerne i Athenry har nemlig mildest talt været delt i opfattelsen af, om mega-byggeriet er til gavn eller gene for området.Ganske vist var byrådet i Galway hurtig til at godkende planerne, men det væltede siden hen ind med klager og indsigelser til den irske anlægsmyndighed, An Bord Pleanála.Athenry-datacenteret er planlagt til at ligge midt i Coillte-skoven i Derrydonnel-området, som ligger nogle kilometer uden for Athenry.Borgerne var bekymrede over datacenterets indvirkning på det lokale dyreliv, dets energiforbrug samt risikoen for oversvømmelser og lignende.Andre mente, at datacenteret ville føre til arbejdspladser og vækst for området. Uenighederne har blandt andet ført til demonstrationer gennem Athenrys gader med vajende bannere og taler under kampråbet ‘Athenry for Apple.'Ifølge lokale aviser har flere tusinder mennesker deltaget i demonstrationerne i Athenry, der i alt kun har 4.000 indbyggere.Lokale kræfter har også oprettet en Facebook-gruppe under navnet ‘Athenry for Apple.' Den har i skrivende stund 1.700 medlemmer.I august i fjor gav An Bord Pleanála så grønt lys til opførelse af en enkelt datahal.Som i Foulum ved Viborg planlægger Apple opførelse af i alt otte haller med en samlet længde på mere end to kilometer over de næste 10-15 år.Tilladelsen blev givet med den begrundelse, at datacenteret ville give området et ‘markant økonomisk løft,' ligesom An Bord Pleanála også tog i betragtning, at det er meget svært at finde arealer, der overhovedet er egnede til denne type mega-datacentre.Det faldt to lokale Athenry-borgere - Allan Daly og Sinead Fitzpatrick - samt Brian McDonagh, der bor i Wicklow på den anden side af Irland, så meget for brystet, at de ankede afgørelsen til den irske højesteret.De har blandt andet argumenteret med, at An Bord Pleanála ikke har udarbejdet en lovpligtig miljø-undersøgelse, der blandt andet indregner datacenterets enorme energiforbrug.Fuldt udbygget vil centeret ifølge dem have et højere energiforbrug end hele Dublin-området.Apple har hele tiden presset voldsomt på for en hurtig behandling gennem det irske retssystem og har bedyret, at selskabet vil have ‘så hurtig en behandling som mulig.'"Datacentrene er kritiske dele af den infrastruktur, der er nødvendig for at understøtte den globale efterspørgsel efter storage," lyder det fra Apple.Brian McDonagh klagede omgående over, at Højesteret vil hastebehandle sagen, men Højesteret har siden helt afvist hans sag, da han ikke har nogen lokal tilknytning til Athenry og samtidig er direktør for selskabet Ecological Datacenters.De to andre klageres sag er planlagt til at komme i høring i næste uge, hvorefter Højesteret vil bruge et par uger på at vurdere, om den vil tage sagen op.Accepterer den irske Højesteret sagen, kan det betyde, at en afgørelse om, hvorvidt Apple overhovedet får lov til at bygge, bliver yderligere 18 måneder forsinket.Det betyder, at afgøreksen først vil falde nogenlunde samtidig med, at Apple tænder for den første færdigtbyggede datahal i Foulum.Apple har europæisk hovedkvarter i Irland, hvor selskabet i dag beskæftiger 5.500 medarbejdere. I alt har Apple 18.300 medarbejdere i Europa.Det har været via dette hovedkvarter, at Apple i mange år via den særlige såkaldte ‘double irish'-model undgik at betale europæisk skat af sin enorme omsætning. EU har nu krævet pengene tilbage.Det kan du læse mere om her:Også Google, Microsoft og Amazon har datacentre i Irland. Du kan komme med Computerworld inden for i Microsofts store datacenter i hovedstaden Dublin her: