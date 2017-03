Rekord-regnskaber på stribe fra danske it-virksomheder: Her er tre årsager til guld-festen

ComputerViews: Det strømmer ind med rekord-regnskaber fra danske it-virksomheder i disse uger. Især tre faktorer er medvirkende til de vilde vækstrater.

Selvom der naturligvis altid er undtagelser til regler, er der en klar tendens til, at danske it-virksomheder har gyldne tider i regnskabsmæssig forstand.

De vilde vækstrater i regnskaberne kommer ikke ud af det blå, for den danske it-branche har i øjeblikket en solid medvind.

Vigtigheden af flere og bedre digitale produkter og services er en erkendelse på tværs af alle partier på Christiansborg, i alle erhvervsorganisationerne og i selv den mest støvede bestyrelse.

Mange it-virksomheder har gentænkt processer og forretningsmodeller. Alt er blevet vendt og drejet, så virksomheden nu fremstår langt mere trimmet og skarp.

En stribe danske it-virksomheder - heriblandt Netcompany, Nianet, Targit, Global Connect, Prodata Consult og Columbus - har i de seneste uger offentliggjort rekord-regnskaber, hvor både omsætningen og indtjeningen buldrer i vejret.Selvom der naturligvis altid er undtagelser til regler, er der en klar tendens til, at danske it-virksomheder har gyldne tider i regnskabsmæssig forstand.Lad os lige zoome ind på resultaterne hos nogle af de nævnte selskaber:Netcompany omsatte i 2016 for 900 millioner kroner. Det er den hidtil højeste omsætning i selskabets historie og en stigning på 18,5 procent på et enkelt år.Netcompanys driftsresultat landede i 2016 på 210 millioner kroner mod 207 millioner året før. Det er dermed også det bedste resultat i Netcompanys historie. Læs mere om det her Columbus' omsætning steg i 2016 med seks procent, mens indtjeningen (EBITDA) buldrede i vejret med hele 37 procent til 144 millioner kroner.Nianet fik i 2016 også sit hidtil bedste årsregnskab med markant vækst på alle parametre.Driftsresultatet steg eksempelvis med 44 procent i forhold til året før til nu 101 millioner kroner. Læs mere om Nianets regnskab her De vilde vækstrater i regnskaberne kommer ikke ud af det blå, for den danske it-branche har i øjeblikket en solid medvind. Især tre faktorer er afgørende for de flotte regnskaber, som mange it-selskaber i øjeblikket kan præsentere.It og digitalisering har aldrig før været så højt på agendaen i danske virksomheder og offentlige institutioner.Vigtigheden af flere og bedre digitale produkter og services er en erkendelse på tværs af alle partier på Christiansborg, i alle erhvervsorganisationerne og i selv den mest støvede bestyrelse.Digital transformation og disruption er nogle af de mest brugte (og misbrugte) begreber i de senere år - og tænker vi ikke bare på i it-branchen, men i Danmark og verden i det hele taget.Det er med andre ord et helt fantastiske udgangspunkt, man har som it-virksomhed i dag.Man skal ikke ikke længere overbevise omverdenen om, at it er vejen frem - den erkendelse er de fleste nået frem til på egen hånd.I stedet handler det om at blive endnu skarpere end it-konkurrenterne ved at optimere og innovere. Dem, der formår det, har adgang til et sultent marked med masser af vækst-muligheder, hvilket også ses i de regnskaber, virksomhederne spytter ud.En anden vigtig årsag til væksten hos it-selskaberne er, at det det generelt går markant bedre med den danske økonomi.Når der er vækst, er der også flere penge til at investere - og hvad er mere oplagt end investeringer i it og digitalisering?Det er nemlig ikke kun i it-branchen, at opsvinget er til at mærke, selvom det nok er mere markant i it-branchen end i samfundet generelt.Danmarks Nationalbank har netop offentliggjort en ny analyse af dansk økonomi. Her kan man læse, at "Dansk økonomi er inde i et balanceret opsving og bevæger sig ind i en moderat højkonjunktur.""Væksten i BNP ventes at stige til 1,6 procent i 2017 fra 1,1 procent året før," lyder det fra Danmarks Nationalbank, der dog samtidig tilføjer:"Vækstudsigterne kan blive påvirket, hvis der opstår et kraftigt pres på arbejdsmarkedet og af udviklingen i den internationale økonomi, herunder finanspolitikken i USA."Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt at bemærke, at mange af it-virksomhederne i regnskaberne ikke kun kan præstere en flot vækst i omsætningen - men bestemt også på bundlinjen.Resultaterne er blandt andet så positive, fordi virksomhederne har fundet en god balance mellem indtægter og udgifter.Den økonomiske krise, der prægede mange it-virksomheder og erhvervslivet generelt for nogle år tilbage, nødvendiggjorde et klart fokus på de mulige omkostningsreduceringer og effektiviseringer.Mange it-virksomheder har gentænkt processer og forretningsmodeller. Alt er blevet vendt og drejet, så virksomheden nu fremstår langt mere trimmet og skarp.Når så væksten i markedet og efterspørgslen på it-produkterne for altså tager fart - som vi ser det nu - er der udsigt til ren bundlinje-fest.Den seneste bølge af meget positive regnskaber fra danske it-virksomheder er langt fra de eneste tegn på, at det bevæger sig i den helt rigtige retning med it-branchens økonomi.I de seneste to udgaver af Computerworlds store Top 100-undersøgelse, hvor vi gennemgår regnskaberne fra 400-500 danske it-virksomheder, har fremgangen været tydelig.I 2016-udgaven af Top 100 gennemgik vi 482 danske it- og televirksomheders seneste to årsregnskaber.Vi kunne blandt andet se, at hvor der i de forrige årsregnskaber var 91 af 482 virksomheder, der kørte med underskud, så var det i de seneste årsregnskaber faldet til 82 virksomheder med negative resultater.Hvor selskaberne med underskud i de forrige årsregnskaber tabte i alt 3,6 milliarder kroner, så var det i de seneste regnskaber faldet til et samlet underskud på 1,7 milliarder kroner.Fremgangen kunne også ses tydeligt i selskabernes resultater før skat.Her landede de 482 virksomheder i de forrige årsregnskaber samlet set seks milliarder kroner i overskud. Det var nu steget med et par hundrede millioner til i alt 6,2 milliarder kroner, kunne vi konklusere i Top 100-undersøgelsen. Læs mere om detSiden da er der kun kommet endnu mere fart på den danske økonomi, og vi ser i disse uger klare indikationer på, hvor godt de går for en række af de førende danske it-virksomheder.Rekord-regnskaberne vil formentlig fortsætte med at strømme ind.