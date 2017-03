Atea-bestikkelsessagen: Offentligt ansatte slipper for fængselsstraf efter ankesag

En ankesag for to af de dømte offentligt ansatte i Atea-bestikkelsessagen undgår fængselsdomme efter ankesag i Landsretten.

To tidligere ansatte fra henholdsvis Københavns kommune og DSB slipper for fængselsstraf i en af hvor tids største sager om bestikkelse.Det fastslår Østre Landsret efter en ankesag fredag.I stedet modtager de to it-ansatte henholdsvis 40 og 30 dages fængsel betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste mod byrettens tidligere dom på henholdsvis fire måneder og 60 dages fængsel.Landsretten slår dog også fast, at de to mænd fortsat er skyldige i at have modtaget bestikkelse i form af it-udstyr som iPads og smartphones fra Atea.Retten pointerer også, at de to it-ansatte på intet tidspunkt har gengældt bestikkelsen i form af udnyttelse af deres lederstillinger i det offentlige.Strafnedsættelsen sker efter, at Landsretten finder flere at bestikkelsesgaverne i byrettens afgørelse prissat forkert. Desuden fjernede Landsretten en bærbar computer fra bevisbyrden, som den dømte alrig havde modtaget fra Atea."Vi havde jo håbet på en frifindelse for mine to klienter, men når vi nu ikke kunne få det, må vi leve med det næstbedste, og vi er glade for, at dommen nu er betinget for begge," siger forsvarsadvokat Peter Trudsø til Computerworld.Forsvarsadvokaten mener, at ankesagen kan få konsekvenser for andre afsluttede sager i bestikkelsessagen."Mine to klienter vil nu bare gerne i glemslen og komme videre med deres dagligdag, men sagerne kan få stor betydning for de andre tidligere sager, hvor beløbsstørrelserne og dermed strafudmålingen måske også er sat for højt," siger Peter Trudsø.Flere sager mod offentligt ansatte forventes at påbegynde i løbet af den tidlige sommer.Sagerne mod de involverede i hovedsagen, den såkaldte Region Sjælland-sag med bestikkelse og underslæb for over 1,2 millioner kroner har endnu ikke fået en dato.-bestikkelsessag:betalte syv dages Dubai-tur og Formel 1-løb til kunder[/b]