Microsoft blokerer for opdateringer til Windows 7 og 8.1 på de nyeste AMD- og Intel-processorer

Microsoft vil hellere have, at din computer er usikker og ikke opdateret, end at du bliver ved med at bruge Windows 7 eller 8.1.

Sidste år forklarede Microsoft, at Windows 7 og 8.1 ikke ville fungere på de nyeste Sky Lake (og Kaby Lake)-processorer fra Intel og nu heller ikke de nye Ryzen-chips fra AMD.Det var uvist på det tidspunkt, hvad det betød i praksis, men det ved vi nu: Ingen opdateringer.I et Microsoft Support-dokument online forklarer Microsoft, at hvis du parrer Windows 7 eller 8.1 med de nyeste chips fra Intel, AMD eller sågar Qualcomm, vil du få blokeret for samtlige opdateringer til Windows, hvilket vil resultere i en både usikker og funktionshæmmet computer.Det skriver pcworld.com Helt specifikt vil du se disse to fejlmeddelelser:Det er måske særligt ærgerligt for dem, der ser sultent efter AMD's nye Ryzen-processorer, der har fået ganske flotte anmeldelser, men som samtidig har en lavere pris end Intels lignende processorer.Microsofts valg betyder, at hvis du samler din egen computer og vil benytte dig af Intels eller AMD's nyeste hardware, så er du tvunget til at installere Windows 10, med mindre du går Linux-vejen.Microsoft forklarer sig med, at "det nyeste silicium (processor red.) kræver det nyeste styresystem," og at "dette gør det muligt, at vi kan fokusere på den bedste kompatibilitet mellem Windows og processorerne."Ønsker du at forblive på Windows 7 eller 8.1, må du altså leve med den næstnyeste hardware.I dag benytter over 400 millioner mennesker Windows 10, men antallet af nye brugere er faldet de seneste måneder.