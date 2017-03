Vær på vagt når software crasher i Windows: Særlig advarsel er et forsøg på at snyde dig

It-kriminelle forsøger i øjeblikket at narre Windows-brugerne. Når en program crasher på maskinen, får man en særlig advarsel med tilbud om hjælp - men det er et fupnummer.

Det er kun få dage siden, at vi her på Computerworld sidst skrev om tendensen med flere og mere udspekulerede fupnumre med udgangspunkt i Microsofts tech support.De it-kriminelle foregiver at være fra Microsofts tech support, og med alt fra fup-opkald til forskellige falske pop-up-beskeder forsøger de at narre potentielle ofre til at udlevere fortrolige informationer eller betale penge.Læs mere om det her Nu er et nyt Windows-fupnummer netop blevet opdaget.Denne gang er det en applikation ved navn Event Monitor, der skaber problemer.Den overvåger Windows event-loggen og kommer med en alarm-besked, hver gang den spotter, at et program er crashet på Windows-maskinen.Netop det, at advarslen kun kommer, når brugeren rent faktisk lige har oplevet et reelt problem, kan måske lokke flere i fælden.For det er det, der er tale om med pop-up-beskeden, der med store røde bogstaver advarer brugeren om problemer:"Warning. Your Computer may be at risk," står der blandt andet (se eksempel til højre).Samtidig får man et konkret telefonnummer, man kan ringe til for "emergency tech support immediately."Det er Bleeping Computer, der skriver om Event Monitor. It-mediet forklarer, at softwaren bliver sneget ind på din maskine via forskellige software-pakker - uden dog at komme nærmere ind på hvilke.Det fremgår dog, at selve Event Monitor har et certifikat fra en virksomhed ved navn Super Tuneup Technologies LLP, der stammer fra Indien.Hvis man ringer til det nummer, der står i pop-up-advarslen, får man ifølge Bleeping Computer fat i en person, der er meget klar på at sælge forskellige apps og services, der kan hjælpe dig ud af "problemerne."Bleeping Computer har også lavet en guide til, hvordan du kan fjerne Event Monitor - den finder du her Sikkerhedsfirmaet Malwarebytes har for nylig sat fokus på det stigende problem med falsk tech support til Windows-brugerne."I de seneste år har der været en stigning i oprettelsen af tech support scammer-virksomheder over hele verden til det punkt, hvor det basalt set er en epidemi," skrev Malwarebytes for nylig i en analyse."Mens der stadig er problemer med, at man får de stereotype opkald fra "Microsofts support", hvilket ofte hånes af mange avancerede brugere, kan mange af de metoder, som disse virksomheder anvender, opfattes som direkte ondsindede, og brugen af social engineering til at narre en bruger til at betale en masse penge for billig software, er på ekspertniveau," lød det videre.