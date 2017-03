VMwares CTO: Her er vores næste store virtualiserings-satsning

Interview: VMware har indstillet sigtekornet på at virtualisere alt, hvad selskabet kan komme i nærheden af i et datacenter. Læs her, hvad selskabets øverste tekniske direktør har i kikkerten af projekter både på den korte og på den lange bane.

Så hurtigt vokser storage-virtualisering

VMware har på små tre år etableret storage-virtualisering som et stort forretningsområde i selskabet.



I løbet af de seneste tre års tid har VMware rundet 7.000 kunder på sin vSAN-løsning.



Så hurtig en tilslutning er kun sket tidligere inden for selskabets servervirtualisering.



Virtualiseringsvirksomheden VMware har bevæget sig langt ind på en masse forretningsområder, efter selskabet for snart 20 år siden opfandt server-virtualisering til x86-arkitekturen.Efter hypervisoren til styring af virtuelle maskiner har VMware bredt sig ud over et hav af management-applikationer, storsatsninger inden for netværksvirtualisering og står bag bagrebetud fra devisen "take it - and make it software".Og nu tegner konturerne sig af et nyt, stort forretningsområde i horisonten for VMware."Vi er begyndt at kigge mere indgående på storage-virtualisering, som også er et hastigt voksende forretningsområde for os," forklarer VMwares CTO, Ray O'Farrell, til Computerworld.I rene tal har VMware i dag over 7.000 kunder på sin såkaldte vSAN-løsning, som vokser med over 150 procent fra år til år - hvilket ikke er set hurtigere, end da selskabet lancerede sin ESX-hypervisor til servervirtualiseringen.Blandt andre er danske Coop at finde mellem superbrugerne på storage-virtualisering, som du kan læse mere om her: It-arkitekt hos Coop efter stort storage-virtualiseringsprojekt: Nu sover jeg roligt om natten igen

Ray O'Farrell er VMwares øverste CTO for selskabets 10 andre tekniske ledere, som hver især har specifikke lande eller verdensdele at holde øje med.Han forklarer til Computerworld, at VMware arbejder med to former for roadmaps: Et med den store kikkert for øjet indstillet på tre til fem år ude i horisonten, og så et roadmap for konkret produktudviklingen med et udsyn på halvandet års tid.På den korte bane er tre hovedområder ofte efterspurgte, og det drejer sig først og fremmest om udviklingshastighed i form af devops og cloud. Kunderne efterspørger også sikkerhedsløsninger, og det tredje større område med spørgsmål inden for konkret produktudvikling er hardwareacceleration.Et eksempel kunne være, at en VMware-kunde gerne vil have rullet Internet of Things (IoT)-løsninger ud og vil vide, hvordan de kan virtualisere deres IoT-gateways og gøre dette sikrest og hurtigst muligt."De fleste af spørgsmålene fra kunderne drejer sig dog om meget praktiske problemstillinger som eksempelvis, hvordan de håndterer data i en cloud, og hvordan de undgår at blive låst i én sky. Meget simpelt, men sådan er hverdagsudfordringer jo," fortæller Ray O'Farrell.På det meget lange sigte har VMware allerede nu kig på, hvordan selskabet kan bygge sikkerhed ind i selve infrastrukturen."Vi tror på, at vi med kunstig intelligens og politikker kan bestemme, hvornår applikation A ikke må tale med applikation B. Normalt vil man gøre det med firewall-regler, mens vi fokuserer på at bygge sikkerheden ind i selve hypervisoren ved hjælp af politikker," forklarer Ray O'Farrell.Endnu længere ude i horisonten, omkring år 2030, anser VMware det stadig for højst sandsynligt, at den globale it-infrastruktur er en hybrid mellem offentlige skyer og private datacentre/serverrum."Når du ser, at omkring 50 procent af alle workloads enten er i offentlige eller i private skyer, så kan du begynde at træffe ledelsesbeslutninger," siger han.Ray O'Farrell medgiver, at et udsyn på 13 års tid er langt. For meget kan forandre sig i mellemtiden. Alligevel fastholder han, at den hybride løsning er fremtidens løsning, så langt øjet rækker."Om det bliver 40 eller 50 procent i den private eller offentlige sky, er mindre vigtigt. For vores overordnede analyse af, hvordan workloads flytter og forandrer sig, viser, at hybrid-løsningen også i 2030 er den mest benyttede løsning," siger Ray O'Farrell.Her peger han på, at nye typer for workloads som deep learning og kunstig intelligens i al almindelighed presser på. Og disse nye typer for processerings- og databyrder vil forandre meget i den "normale" infrastruktur, hvilket VMware holder skarpt øje med."Fra et virtualiserings- og managementsynspunkt skal vi være sikre på, at vi kan håndtere den slags i infrastrukturen. Eksempelvis er vi allerede nu begyndt at geare vores desktop-løsninger til GPU-kræfter, og på samme måde skal vi også have håndteret de nye workloads i serverne," siger Ray O'Farrell.Computerworld ønsker at vide, hvad VMware skal leve og ikke mindst vokse af, når selskabet har virtualiseret hele infrastrukturen i et datacenter."Når du kigger på virtualisering, handler det i høj grad om lettere styring og automatisering ved hjælp af mere eller mindre kunstig intelligens. Jo mere vi virtualisererer de forskellige områder, des flere nicher finder vi inden for hvert enkelt virtualiseringsområde.," indleder Ray O'Farrel sit svar med."Lige så snart vi virtualiserede vores netværk, fandt vi frem til, at vi kunne udvikle cool sikkerhedsløsninger til netværket. Og så snart vi virtualiserer endnu mere på storage-fronten, vil jeg garantere dig for, at vi også på storage-fronten kan blive ved med at finde udfordringer, som vi kan løse."Selvom selskabet i de forgangne år har bredt sig ind over en hel række områder som netværks- og storagevirtualisering, frygter Ray O'Farrell ikke, at VMwares berømmede venskab med alle it-selskaber vil lide overlast.Læs også: Her er hemmeligheden bag VMwares fremmarch Heller ikke selvom selskaber og langvarige partnere som Cisco og moderselskabet EMC bliver pustet hårdt i nakken af netop netværks- og storagevirtualisering."Vores evne til at arbejde sammen med forskellige software- og hardware-leverandører er helt essentiel for vores succes. Derfor skal vi holde os gode venner med alle. Også selvom vi konkurrerer med vores partnere på et eller flere områder, når vi introducerer ny teknologi," siger Ray O'Farrell."Jeg tror dog heller ikke, vi har haft større situationer, hvor vi er bakket ud af noget, fordi det var et krav fra vores partner. For vi lytter til kunderne, og hvis de vil have en specifik løsning bygget med virtualisering, så bygger vi den løsning. Den udvikling er ikke til at stoppe," slutter Ray O'Farrell af.