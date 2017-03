Kan det virkelig passe, at systemadministratoren uddør? Er en dygtig 'sysadmin' ikke vigtigere end nogensinde?

ComputerViews: Det er slut med systemadministratorer i traditionel forstand, mener mange. Men er der ikke mere brug for dygtige systemadministratorer end nogensinde før?

Det er en omskiftelig verden, vi lever i, og i disse år mærkes det i særdeleshed i mange danske it-afdelinger.Mens det er tydeligt for de fleste, at it og digitalisering for alvor er strøget til tops på agendaen i private og offentlige organisationer, så er det lidt sværere at få et klart svar på, hvad det betyder for it-organisationerne.En hel bunke bolde er i spil:Mange har argumenteret for, at det ikke længere giver mening at have det samme drifts/udviklings-setup, som det var normen for bare få år siden.Minimum viable products og continuous delivery er to nøglebegreber , der er med til at definere den nye it-verden - og som har stor betydning for, hvordan dagligdagen ser ud i en it-afdeling.DevOps er også et af de 'koncepter', der for tiden er på fremmarch i mange it-organisationer.Med en sammensmeltning af 'development' og 'operations' kan man sikre en mere effektiv og innovativ it-organisation og eliminere silo-tankegange, lyder argumentet.Og nå ja, så er der jo hele snakken om Bimodal IT. Igen er det et eksempel på, hvordan tingene forandrer sig i mange it-organisationer.It-afdelingerne bliver ganske enkelt nødt til at overveje nye modeller og processer, hvis de også fremover skal være relevante.Det er baggrunden for de mange forandringer og nye strategiske tiltag, der præger de danske it-organisationer i disse år.Men hvad med den enkelte medarbejder - skal han/hun nødvendigvis begynde at arbejde på en helt ny og anderledes måde?Et konkret eksempel er systemadministratorerne, der historisk har haft en nøglerolle i at sikre, at den daglige it-drift glider, og at alle maskiner, netværk og systemer er opdaterede og kører uden problemer.Systemadministratorer skal forstå, at de ikke længere bare administrerer systemer - men i dag også er en del af udviklingen. Sådan lyder den ret direkte besked i en ny rapport fra rådgivningsfirmaet Forrester, der også er omtalt i et blogindlæg af Forrester-analytiker Chris Gardner her "I et tidligere liv var jeg systemadministrator eller 'sysadmin'. Jeg holdt af det, men selv i de lykkelige dage, hvor jeg tilgik servere via fjernadgang eller kørte ind på kontoret klokken to om natten (og håbede på, at serverrummet ikke var i brand), vidste jeg, at jeg havde en begrænset levetid," skriver han."I kundens tidsalder skal administratorer være lige så dynamiske som deres udvikler-kolleger. Det betyder et hårdt skift til software-defineret infrastruktur. Det betyder også, at man skal anvende de samme værktøjer og processer, der sætter farten op på virksomhedens teknologi."Chris Gardner mener blandt andet, at man som systemadministrator skal sørge for at anvende automatisering, når det er muligt, og i langt højere grad end tidligere være med i test-fasen, når nye produkter og services skal implementeres.Man skal også tilegne sig kompetencer og viden inden for agile og lean-metoder, skriver han videre og tilføjer så også, at udviklerne såmænd også kan lære noget af systemadministratorerne."Mens du vil lære meget af udviklerne, vil du også imponere dem med helt centrale sysadmin-principper som standardisering, pålidelighed og sikkerhed."Debatten om systemadministratorernes rolle i virksomheden er vigtig af flere grunde:De fleste er i dag enige om, at man skal fokusere på den værdi, som it skaber for forretningen - frem for bare på it for it's skyld.Det giver i sig selv kke værdi at 'pille ved servere' eller opdatere systemer.Men det giver super meget værdi at øge en applikations performance eller mindske nedetiden på en given service.Samtidig har sikkerhed og driftsstabilitet aldrig været så afgørende som i dag, og det er jo i høj grad systemadministratorerne, der kan tage hånd om de udfordringer, der kan være på den front.Man kan måske ligefrem argumentere for, at der er mere brug for dygtige systemadministratorer end nogensinde før?Når applikationer eller netværk hænger i bremsen, eller der ikke er styr på brugerkonti, er konsekvensen jo meget direkte: Tilliden til it daler hastigt.Hele skiftet mod cloud og automatisering er naturligvis med til at ændre arbejdsgange og medarbejder-funktioner, og ja, forandringens vinde blæser i det hele taget over it-landskabet i disse år.Men overflødiggør det nødvendigvis den klassiske systemadministrator? Eller vil vi også i fremtiden have brug for systemadministratoren, som mestrer lige netop denne rolle til perfektion?Hvad mener du? Giv dit besyv med i debatten herunder.