Staten klipper den sidste navlestreng til Java i NemID-løsningen

Staten klipper sammen med Nets de allersidste rester til den udskældte Java-løsning. Det sker i en opgradering til nøglefils-løsningen til virksomhedsbrug, som du finder her.

Mens almindelige danskere i halvandet års tid har kunnet droppe Java på deres computere i forbindelse med NemID-brugen, har situationen været noget anderledes for virksomhedernes medarbejdersignaturer.Men Java til NemID i virksomhederne er også på vej mod endelig udfasning, skriver Digitaliseringsstyrelsen på sin hjemmeside.I samarbejde med NemID-leverandøren Nets har styrelsen udarbejdet et Java-frit alternativ i form af en opgradering af sit nøglefilsprogram."På sigt skal NemID nøglefilsprogrammet fungere som erstatning til nøglefilen, der særligt har været anvendt af medarbejdere, som ofte signerer med NemID," skriver styrelsen på hjemmesiden "Løsningen er frivillig, og nøglefilsbrugere vil automatisk blive ført gennem opdateringen af deres computer med NemID Nøglefilsprogram, første gang det skal bruges ved login," fortsætter Digitaliseringsstyrelsen sin forklaring om den fremtidige NemID-brug for virksomheder.For at kunne benytte den nye form for NemID til virksomheder kræves det, at man installerer opgraderingen til NemID-nøglefilsprogrammet på sin computer.Du kan på Nets' hjemmeside se , hvordan du installerer det nye nøglefilsprogram til din computer.Omkring 2/3 af NemID-virksomhedsbrug foregår over nøglefiler svarende til cirka 700.000 brugere, mens NemID-nøglekortet i erhvervslivet har godt 300.000 brugere.Hvis du som privatperson benytter NemID Hardware, skal du også installere den nye nøglefils-opgradering.Den Javafri erstatning til nøglefilerne er blevet udviklet, da flere browsere som blandt andet Firefox version 52 simpelthen udelukker de Java-komponenter, som NemID har benyttet.Digitaliseringsstyrelsen understreger på sin hjemmeside, at den nye nøglefilsløsning kan benyttes i alle de mest gængse browsere.På nuværende tidspunkt er Internet Explorer 11 til Windows den eneste større browser, som understøtter Java-brugen til aktivering og login med NemID.I dag har over 4,8 millioner danskere NemID, og antallet af NemID-transaktioner har netop rundet fire milliarder.Det svarer i hele træskolængder til, at hver enkelt NemID-dansker i gennemsnit har foretaget 830 transaktioner, siden NemID blev indført i sommeren 2010.