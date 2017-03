Norske Visma fortsætter dansk opkøbsbølge: Køber Bluegarden for mere end en milliard kroner

(Foto: Dan Jensen)

Norske Visma køber danske Bluegarden i endnu et kæmpeopkøb. Det er det andet selskab, som Visma køber på blot to år, der har Mogens Elsberg siddende som direktør.

Den norske Visma-koncern køber it-selskabet bag de udbredte lønsystemer Dataløn og Multidata, Bluegarden, med omkring 550 medarbejdere.Det sker blot halvandet år efter, at kapitalfonden Marlin Equity Partners købte Bluegarden af de daværende ejere, Danske Bank og Nordea.Administrerende direktør i Bluegarde, Mogens Elsberg, siger til Finans, at købsaftalen blev underskrevet i onsdags, og at det eneste, der nu mangler, er en godkendelse fra konkurrencemyndighederne.Visma betaler ifølge Børsens vurdering ‘et stykke over' en milliard kroner for Bluegarden i handelen.Marlin Equity Partners betalte 320 millioner kroner for selskabet for halvandet år siden.Bluegarden håndterer månedlige lønudbetalinger til omkring to millioner lønmodtagere i Danmark, Norge og Sverige.Dermed fortsætter det norske selskab det opkøbstogt, som selskabet har været på i den danske it-branche i de seneste par år.Han spillede også en fremtrædende rolle, da Visma for to år siden købte den danske cloud-succes e-conomics for omkring halvanden milliard kroner.Dengang var Mogens Elsberg nemlig ligeledes administrerende direktør for e-conomics, der ligeledes blev solgt af en kapitalfond - dengang HgCapital - der ligeledes nåede at eje selskabet i blot halvandet år og ligeledes scorede omkring det dobbelte af den pris, som selskabet selv havde betalt.Mogens Elsberg blev indsat som direktør for Bluegarden i november 2011 med den klare opgave at gennemføre en turnaround og skabe ‘profitabel vækst.'For godt et år siden fulgte nordmændene op ved at købe det 10 år gamle konsulenthus Mind4IT med omkring 180 it-konsulenter.Dengang sagde Visma-direktør Carsten Boje Møller, at der var tale om en ‘voldsom udvidelse på det her område.'Det kan du læse mere om her: Norske Visma køber dansk konsulenthus: Får kontrol med 180 freelancere. Fælles for de opkøbte selskaber er, at de alle har vækket Vismas interesse efter en periode med meget kraftig vækst.Mind4IT havde således mere end fordoblet sin omsætning i de to år op til opkøbet, mens e-conomics i de tre år op til opkøbet i 2015 havde fem.doblet sin omsætning.Det samme var tilfældet med Martin Thorborgs Dinero, som Visma købte i november for små 150 millioner norske kroner - i øvrigt efter flere års dialog med Thorborg og co.Dengang fortalte også ejeren af Dinero-konkurrenten Billy, at Visma havde henvendt sig flere gange i et forsøg på at indlede forhandlinger om at sælge selskabet til Visma.Det kan du læse mere om her: Dinero-konkurrenten Billy efter Vismas opkøb af Dinero: Derfor sagde vi nej til to milliontilbud fra Visma. Efter købet af Dinero erklærede Visma til Computerworld, at selskabet ville købe flere danske selskaber i 2017, og at selskabet stod klar med ganske store pengesummer, hvis den rette mulighed skulle melde sig.Visma pegede dengang på, at selskabet især er interesseret i selskaber, der leverer cloud-løsninger og som henvender sig til de små og mellemstore virksomheder."Samtidig er en af de store fordele ved opkøb, at vi opnår en meget hurtig ‘time to market," sagde Mads Rebsdorf til Computerworld for et par måneder siden.